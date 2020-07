Mundo A Disney fechará novamente seu parque em Hong Kong por causa do aumento dos casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

Os hotéis do resort continuarão abertos, com melhorias nas medidas de saúde e segurança. (Foto: Reprodução)

A Walt Disney Company fechará temporariamente o parque temático Disneyland Hong Kong a partir desta quarta-feira (15), em meio ao aumento no número de novos casos de coronavírus na cidade controlada pela China.

O anúncio acontece poucos dias após a reabertura do maior resort do grupo, o Walt Disney World, em Orlando, na Flórida, que também enfrenta o aumento no número de casos da doença.

“Como requisitado pelo governo e pelas autoridades de saúde, em linha com os esforços de prevenção adotados em Hong Kong, o parque será fechado temporariamente a partir do dia 15 de julho”, informou a companhia, em nota.

Os hotéis do resort continuarão abertos, com melhorias nas medidas de saúde e segurança, informou o comunicado.

Hong Kong registrou 52 novos casos de coronavírus na última segunda-feira (13), incluindo 41 que foram transmitidos localmente, segundo autoridades de saúde locais. Desde o fim de janeiro, a cidade registrou 1.522 casos da doença, com oito mortes.

Para conter o avanço da doença, Hong Kong está adotando medidas mais rígidas de distanciamento social, com o temor de uma terceira onda de contaminações. O governo voltou a reduzir o limite de pessoas em reuniões para quatro — de 50 que estavam permitidas —, mesma medida adotada na segunda onda, em março.

A Disneyland Hong Kong foi fechada em janeiro e reaberta em junho, mês seguinte à reabertura da Disneyland Xangai. A Disneyland Tóquio foi reaberta em julho.

A experiência dos parques na Ásia serviu de parâmetro para a decisão de reabertura do Walt Disney World, afirmou Josh D’Amaro, presidente da divisão de parques da companhia.

Flórida

A Flórida registrou mais de 12.600 casos novos de coronavírus na segunda-feira, seu segundo maior total diário desde o início do surto, o que coincidiu com a tentativa do Estado norte-americano de reativar o turismo e atrair visitantes para o Disney World recém-reaberto.

Flórida, Arizona, Califórnia e Texas emergiram como os novos epicentros da pandemia nos Estados Unidos. As infecções subiram rapidamente em cerca de 40 dos 50 Estados na última quinzena, de acordo com uma análise da Reuters.

A elevação mais recente de casos na Flórida veio à tona horas depois de o presidente Donald Trump criticar especialistas de saúde de seu governo que comandam a reação à pandemia e seu relacionamento com o principal especialista em doenças infecciosas da nação, doutor Anthony Fauci, se deteriorar ainda mais.

Trump retuitou acusações de um ex-apresentador de game show segundo o qual “todos estão mentindo”, incluindo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), a principal agência da reação à pandemia.

