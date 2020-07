Médicos franceses relataram que um menino recém-nascido foi infectado pelo novo coronavírus ainda no útero da mãe. O caso, que seria o primeiro em que os médicos conseguiram provar que a gestante transmitiu a Covid-19 ao filho, foi divulgado nesta terça-feira (14) pela revista Nature.

A mãe, de 23 anos, que estava no final do terceiro trimestre de gestação, foi internada em 24 de março com febre e tosse. O teste que ela fez logo após a sua internação deu positivo para o novo coronavírus.

Três dias após a internação, o bebê demonstrou sinais de mal-estar e, por isso, os médicos realizaram uma cesariana de emergência. A mãe tomou anestesia geral, o que acabou afetando a criança. O bebê, que nasceu com 2,54 quilos, foi levado para uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e chegou a ser entubado. Conforme os médicos, o novo coronavírus atravessou a placenta e provocou uma infecção antes do nascimento. A criança teve uma inflamação no cérebro poucos dias após o nascimento, que é uma manifestação neurológica semelhante às descritas em pacientes adultos.