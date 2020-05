Mundo A Disney planeja a reabertura de seu maior parque temático no dia 11 de julho

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

O Magic Kingdom, no Walt Disney World, foi fechado por causa da pandemia de coronavírus. (Foto: Gregg Newton/Reuters)

A Walt Disney Company anunciou planos de reabertura do Walt Disney World, seu maior parque temático, a partir do dia 11 de julho, caso consiga aprovação do governo da Flórida (EUA).

A reabertura será em fases, informou Jim MacPhee, vice-presidente de operações da Walt Disney World Resort, braço de parques e hotéis da gigante do entretenimento. Em apresentação virtual na quarta-feira (27), MacPhee informou que o plano é reabrir o Magic Kingdom e o Animal Kingdom no dia 11, e o Epcot Center e o Hollywood Studios no dia 15.

O plano de reabertura possui uma série de restrições para minimizar os riscos de transmissão do novo coronavírus. As famosas paradas e queimas de fogos de artifício serão suspensas, assim como outras atividades que promovem aglomerações.

O parque irá “oferecer e encorajar” métodos de pagamento por aproximação, além de expandir seus sistemas de pedidos por smartphones nos restaurantes. O número de visitantes será limitado, com venda dos bilhetes antecipada. Placas com informações para reduzir os riscos serão instaladas.

Após a apresentação de MacPhee, a força-tarefa criada para o combate à pandemia no Condado Orange aprovou o plano, que foi encaminhado para o governador da Flórida, Ron DeSantis, para aprovação final.

Um marco para a companhia

A reabertura do Walt Disney World é um marco não só para a Disney, como para governos e outras companhias que estão elaborando estratégias para a retomada dos negócios, mesmo com a ameaça do novo coronavírus ainda presente.

No ano passado, a companhia faturou US$ 26 bilhões em sua divisão de Parques, Experiências e Produtos, que inclui os parques temáticos, o que representou 37% das receitas totais. No primeiro trimestre deste ano, a companhia estimou em US$ 1 bilhão o prejuízo do segmento de parques temáticos.

Todos os 12 parques da Disney na América do Norte, Europa e Ásia foram fechados por causa da pandemia. O primeiro foi a Disneyland de Xangai, na China, que fechou as portas no dia 24 de janeiro e reabriu no último dia 11.

O diretor executivo da Disney, Robert Chapek, afirmou em entrevista à CNBC, que o parque na China recebe cerca de 20 mil visitantes diários desde a reabertura, com uso obrigatório de máscara, medição de temperatura e distanciamento social.

Uma porta-voz da companhia informou que o plano de reabertura da Disneyland, em Anaheim, na Califórnia, será apresentado em breve.

Os quatro parques do complexo Walt Disney World atraíram 157,3 milhões de visitantes em 2018, segundo a Themed Entertainment Association.

