Nesta quarta-feira (15), os parques Epcot e Hollywood Studios, no Walt Disney World, em Orlando (EUA), reabriram as portas e, com isso, todo o complexo voltou a funcionar, já que os parques Magic Kingdom e Animal Kingdom haviam reaberto no último sábado (11). Em meio a recorde de casos diários de Covid-19 na Flórida, a Disney faz um movimento ousado.

Após quatro meses fechados, o maior período da história, os parques temáticos reabrem com medidas de segurança, baseadas nas experiências de Shangai Disney Resort, Hong Kong Disneyland e Disney Springs. O porém é que a partir desta quarta, a Hong Kong Disneyland voltou a fechar as portas após um aumento significativo de novos casos de coronavírus na cidade.

Além de limitar a capacidade de visitantes no complexo, o Walt Disney World adotou marcações no chão e em placas para que eles mantenham distância um do outro. Além disso, espetáculos noturnos, como o clássico “Happily Ever After”, do Magic Kingdom, estão suspensos para evitar aglomerações. Os meet & greet com personagens também foram banidos temporariamente. “Mas a Disney irá surpreender visitantes e trazer sorrisos com aparições novas pelos parques, que não comprometam o distanciamento físico”, informou a companhia em nota oficial.

O uso de proteção facial é obrigatório para funcionários e visitantes a partir de 2 anos de idade. Antes de entrar nos parques, todos passam por um sistema de

verificação de temperatura. “Qualquer pessoa que estiver com uma temperatura igual ou superior a 38 °C será redirecionado para uma área especial de assistência. Lá, o visitante irá passar por uma nova verificação e, caso apresente novamente uma temperatura alta, tanto ele quanto o grupo de amigos e familiares que o acompanha não poderão entrar no parque”, informa a Disney.

A limpeza em todo o complexo também foi aprimorada e os aventureiros são encorajados a usar opções de pagamento sem papel moeda. Para evitar longas las, a Disney também modicou o sistema de agendamento virtual para atrações, realizado através do aplicativo My Disney Experience.

Apesar de algumas imagens terem viralizado negativamente nas redes sociais,

mostrando filas imensas e distanciamento não respeitado, a jornalista Carlye Wisel informou que, apesar de muitas medidas de proteção não terem saído como o esperado, as filas dentro das atrações por vezes realmente não existiam e algumas pessoas chegavam a ir sozinhas em determinados veículos de montanhas-russas, por exemplo. Entretanto, isso não diminui a problemática ressaltada por infectologistas, que garantem que a reabertura dos parques agora é simplesmente uma questão de estratégia financeira.