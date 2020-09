Brasil A dona do Magalu é a única mulher no top 10 dos bilionários brasileiros

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Luiza Trajano subiu 16 posições em ranking da Forbes. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A dona da rede varejista Magazine Luiza, Luiza Trajano, entrou para o ranking de bilionários brasileiros da revista Forbes Brasil. A empresária ocupa a 8ª posição do top 10 da lista de 2020, cuja predominância é masculina, o que torna ela a mulher mais rica do país.

De acordo com a lista, a posição de Luiza Trajano se dá pelo seu patrimônio crescer 181% no último ano, o que fez a empresária subir 16 posições no ranking de bilionários, em meio à valorização das ações do Magazine Luiza. Ela conta com um patrimônio estimado em R$ 24 bilhões.

Veja a lista:

-Joseph Safra: R$ 119,08 bilhões (setor financeiro)

-Jorge Paulo Lemann: R$ 91 bilhões (bebidas e investimentos)

-Eduardo Saverin: R$ 68,12 bilhões (internet)

-Marcel Herrmann Telles: R$ 54,08 bilhões (bebidas e investimentos)

-Carlos Alberto Sicupira e família: R$ 42,64 bilhões (bebidas e investimentos)

-Alexandre Behring: R$ 34,32 bilhões (investimentos)

-André Esteves: R$ 24,96 bilhões (setor financeiro)

-Luiza Trajano: R$ 24 bilhões (varejo)

-Ilson Mateus: R$ 20 bilhões (varejo)

-Luciano Hang: R$ 18,72 bilhões (varejo)

Considerações

O ranking de bilionários brasileiros da Forbes deste ano traz 238 pessoas, sendo 33 estreantes na lista. Destes, dez têm fortuna proveniente da mesma empresa: a fabricante de motores WEG, de Jaraguá do Sul (SC). No total, são 13 bilionários da lista ligados à companhia de motores elétricos, transformadores, geradores e tintas. O grupo controla também centrais hidrelétricas, imóveis e fabricantes de cristais e porcelanas. Os dez estreantes herdaram participações acionárias deixadas por Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus, os três fundadores da WEG. A fortuna dos “13 da WEG” soma R$ 87,64 bilhões.

De acordo com a Forbes, a entrada dos herdeiros da WEG no ranking deve-se à supervalorização de aproximadamente 200% nas ações da empresa na Bolsa brasileira, entre agosto de 2019 e de 2020.

Ainda segundo a revista, a maioria dos 33 novos bilionários emergiu do mercado acionário. Alguns por meio de IPO (Oferta Pública Inicial), ou seja, com a estreia da empresa na Bolsa de Valores. Outros passaram à casa do bilhão com a disparada da cotação das companhias das quais são acionistas.

Dois empresários estrearam na lista já figurando entre os dez mais ricos. Na sexta posição, está o investidor Alexandre Behring da Costa, cofundador do fundo de investimentos 3G Capital. Sua fortuna está estimada em R$ 34,32 bilhões. Behring da Costa, formado em engenharia eletrônica, também é presidente do conselho da administração da Kraft Heinz e copresidente da Restaurant Brands International, dona das redes de fast food Burger King, Popeyes e Tim Hortons. Ele é um dos fundadores da Modus OSI Tecnologias, da qual foi sócio até 1993. Entre 1994 e 2004, foi parceiro da GP Investimentos —chegou ao comando da América Latina Logística (ALL), em 1998. Conheceu os sócios da 3G, segundo a Forbes, quando fez MBA em Harvard, em 1995.

Também estreando no ranking dos brasileiros bilionários está o empresário Ilson Mateus Rodrigues, do Maranhão, presidente e principal acionista do Grupo Mateus —rede de varejo do Norte e Nordeste do país. Ele aparece na nona posição e tem patrimônio estimado em R$ 20 bilhões.

Fundador e CEO da rede Petz, o empresário Sérgio Zimerman estreou na lista dos bilionários brasileiros este ano, com patrimônio estimado em R$ 2,1 bilhões. Sua empresa, a Pet Center Comércio e Participações, mais conhecida como Petz, foi a última da lista da Forbes a debutar no pregão da B3, em setembro.

Tudo começou em 2002, quando Zimerman inaugurou um pet shop num antigo galpão na Marginal Tietê, em São Paulo. De acordo com a Forbes, o bom desempenho da Petz se iniciou em 2013, quando o fundador vendeu mais de 50% das ações para o fundo de private equity Warburg Pincus, que assumiu o controle com um amplo plano de expansão. A rede tem hoje mais de 100 lojas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil