Mundo As preocupações com o ritmo de recuperação da economia global seguem impondo cautela ao mercado financeiro mundial

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

Bolsas asiáticas fecham sem direção única. (Foto: Reprodução)

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única na sexta-feira (25), após um pregão volátil em Nova York que terminou em tom levemente positivo diante da possibilidade de novos estímulos fiscais nos EUA.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,51% em Tóquio, a 23.204,62 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 0,27% em Seul, a 2.278,79 pontos, após sofrer um tombo de 2,59% em meio a novas tensões na Península Coreana. Já o Hang Seng caiu 0,32% em Hong Kong, a 23.235,42 pontos, e o Taiex registrou baixa de 0,26% em Taiwan, a 12.232,91 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,12%, a 3.219,42 pontos, e o Shenzhen Composto se desvalorizou 0,23%, a 2.143,05 pontos, mas o ChiNext – que como o americano Nasdaq, foca ações de tecnologia – teve alta de 0,18%, a 2.540,43 pontos.

Na quinta-feira (24), as bolsas de Nova York tiveram ganhos modestos, após oscilarem ao longo do dia, com sinais de que o governo dos EUA e a oposição democrata podem retomar negociações sobre um possível novo pacote fiscal que ajude a economia americana a superar o impacto da pandemia de coronavírus.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, à medida que ações de grandes bancos domésticos saltaram até mais de 7% após o governo do país anunciar mudanças para simplificar o acesso a crédito de consumidores e pequenas empresas. O índice S&P/ASX 200 avançou 1,51% em Sydney, a 5.964,90 pontos.

Dólar

O dólar comercial terminou o dia em alta de 0,8%, vendido a R$ 5,554. Com o resultado, fechou a semana com alta acumulada de 3,29% na semana. O índice Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia praticamente estável, com leve baixa de 0,01%, aos 96.999,383 pontos. Na semana, porém, o índice acumulou queda de 1,31%.

O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa refere-se ao dólar comercial. Para quem vai viajar e precisa comprar moeda em corretoras de câmbio, o valor é bem mais alto.

Nos últimos dias, o mercado global reagiu com ceticismo sobre um pacote de estímulo econômico nos Estados Unidos, além de temores em relação ao impacto de uma segunda onda de covid-19.

“Os mercados financeiros globais dão continuidade ao mau humor visto nos últimos dias”, escreveu Ricardo Gomes da Silva Filho, da Correparti Corretora, acrescentando que “o recente recrudescimento da covid-19 pelo mundo (…) coloca em cheque as perspectivas de recuperação econômica global”. O Reino Unido teve que retomar medidas de restrição à atividade diante de um salto nas infecções pela doença, gerando temores sobre uma volta generalizada de lockdowns à medida que outras economias europeias importantes, como França e Espanha, veem novas disparadas nos casos do vírus.

Enquanto isso, agravando a incerteza em torno de uma recuperação global, a maior economia do mundo segue sem um acordo para aprovação de um novo pacote de amparo pandêmico, mesmo diante dos sinais de fraqueza no mercado de trabalho dos Estados Unidos. Um importante parlamentar norte-americano disse que democratas na Câmara dos Deputados dos EUA estão trabalhando em um pacote de estímulo de US$ 2,2 trilhões, que pode ser votado na próxima semana, mas a notícia parecia não surtir efeito positivo nos ânimos dos investidores.

