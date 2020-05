Notícias A Federação Gaúcha de Futebol apresentou sugestões ao governo do Estado para a retomada do Gauchão

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

Na prática, é pouco provável um retorno já neste mês. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Durante reunião no Palácio Piratini na tarde desta terça-feira (5), o presidente da FGF (Federação Gaúcha de Futebol), Luciano Hocsman, apresentou ao governador Eduardo Leite sugestões para a retomada da edição de 2020 do Campeonato Gaúcho. A competição regional está paralisada desde o dia 16 março, quando estava em sua terceira rodada, devido às medidas restritivas de combate à pandemia de coronavírus.

Dentre as ideias propostas pelo dirigente está a testagem dos jogadores para Covid-19 e a redução do contingente de profissionais nos estádios: “A entidade aguarda pela avaliação do governo do Estado e, em uma eventual autorização de retorno da competição, os clubes precisariam de tempo para se mobilizar, adaptar às regras e retomar treinamentos, antes que a bola volte a rolar para valer.

Ainda de acordo com Hocsman, assim que isso acontecer, a FGF precisaria de pelo menos 37 dias de finalizar o Gauchão. Após ouvir a reivindicação, junto com o seu vice, Ranolfo Vieira Júnior, e o secretário do Esporte e Lazer, João Derly, o chefe do Executivo acenou com uma possibilidade de resposta até o final desta semana:

“Como estamos justamente neste momento fazendo a análise das atividades econômicas para estabelecer o protocolo para cada uma das bandeiras a partir do novo modelo de distanciamento controlado, nós vamos avaliar a sugestão da FGF e considerá-la para o nosso próximo decreto, que deve ser divulgado até sexta-feira”.

Na prática, é pouco provável que o Campeonato Gaúcho seja reativado já neste mês. As autoridades de saúde ainda não dispõem de dados capazes de permitir projeções mais precisas, até por se tratar de uma pandemia que está em andamento, com novos diagnósticos positivos e óbitos a cada dia.

Ressalvas

Ainda segundo ele, o futebol poderá ser incluído no novo modelo, desde que hajam condições mínimas de segurança para atletas, equipes e profissionais envolvidos nas partidas. A principal dificuldade de enquadrar esta e outras modalidades às próximas liberações graduais é que o distanciamento controlado prevê a divisão do Rio Grande do Sul em 20 regiões, cada uma com diferentes níveis de restrição, proporcionais a aspectos como economia e status da pandemia.

“O que torna especialmente difícil conseguir enxergar um retorno seguro ao futebol é que o campeonato estadual precisa de uma regra uniforme para o território gaúcho e o novo protocolo não vai pela uniformidade do território estadual, mas pela regionalização”, prosseguiu. “Consequentemente, cada região poderá estar obedecendo, por uma semana, um protocolo mais rigoroso do que outra região, o que poderá comprometer as condições de se fazer o campeonato.”

(Marcello Campos)

