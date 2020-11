A França é o quarto país com mais casos de coronavírus no mundo. O número já passou de 2 milhões de infectados e ultrapassou o da Rússia

A França ultrapassou a Rússia e se tornou, nesta terça-feira (17), o quarto país com mais casos de coronavírus no mundo, superando os 2 milhões de infectados, aponta levantamento da Universidade Johns Hopkins.

O país é um dos mais afetados pela segunda onda de contágio na Europa e está em sétimo entre as nações com maior número de mortes (45,1 mil).

As internações por coronavírus na França já excedem as da primeira onda, com mais de 32 mil pacientes atualmente em hospitais, anunciou o primeiro-ministro francês, Jean Castex, na última semana.

Diante desta situação de saúde, “seria irresponsável suspender ou mesmo flexibilizar o dispositivo de confinamento”, disse o primeiro-ministro, que enfrenta a indignação de comerciantes que exigem um relaxamento das medidas em vigor.