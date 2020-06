Geral A indústria farmacêutica AstraZeneca iniciou a produção da vacina da Universidade de Oxford contra o coronavírus

15 de junho de 2020

A empresa já fechou acordos para produzir pelo menos 2 bilhões de doses. (Foto: Reprodução)

O presidente da AstraZeneca na Itália, Lorenzo Wittum, disse que a multinacional já iniciou “diversas cadeias de produção” da vacina contra o novo coronavírus Sars-CoV-2 desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em “vários continentes”.

A empresa já fechou acordos para produzir pelo menos 2 bilhões de doses e pretende ter o medicamento pronto para distribuição quando saírem os resultados da terceira e última fase do estudo clínico em humanos, que acontece no Reino Unido e no Brasil.

“Em setembro, já teremos resultados dos testes clínicos de eficácia. Se forem positivos, iniciaremos o percurso regulatório para começar a distribuição até o fim do ano”, disse Wittum à emissora italiana Rai.

Segundo o executivo, as primeiras cadeias de produção estão “nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Índia e na Itália”. Nesta última, a fabricação da vacina será em parceria com uma empresa de Pomezia, nos arredores de Roma, chamada IRBM-Advent, que participa do estudo de Oxford desde o início.

A candidata a vacina é baseada em um adenovírus de chimpanzés contendo a proteína spike, usada pelo Sars-CoV-2 para agredir as células humanas. No Brasil, a fase 3 do estudo clínico envolverá pelo menos 2 mil pessoas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

As doses serão aplicadas em adultos de 18 a 55 anos, prioritariamente profissionais de saúde ou pessoas com risco aumentado de exposição à Covid-19, como funcionários de limpeza e seguranças de hospitais ou motoristas de ambulâncias.

Os pacientes serão acompanhados por 12 meses, e os ensaios serão conduzidos no Brasil pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e pela Rede D’Or. Vacina do Butantan O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que espera ter até junho de 2021 concluído a fase de testes da vacina contra o novo coronavírus que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac Biotech, de Pequim, na China. De acordo com o governador, nove mil pacientes voluntários participarão da nova fase de testes que se inicia dentro de três semanas. Segundo Doria, ao término do desenvolvimento, a vacina será cedida ao Sistema Único de Saúde (SUS) para distribuição gratuita. “Serão milhões de doses para atender os brasileiros de São Paulo e de todo o País”, afirmou.

