“É um serviço público fundamental e, se não funcionar, todos sofremos”, disse ele.

“Todos nós temos um papel a desempenhar para fazer este serviço funcionar – se você tiver sintomas, precisa fazer um teste rapidamente; se o teste der positivo, você precisa isolar-se e compartilhar seus contatos próximos com as autoridades.”

Ele disse que no inverno o país precisaria de “provavelmente quatro vezes mais testes do que temos atualmente” e disse que havia a necessidade de construir instalações de teste muito mais perto de onde as pessoas vivem e trabalham.

Na última semana de agosto, mais de 19 mil multas foram emitidas na Inglaterra e no País de Gales por supostas violações das leis do coronavírus, disse o procurador-geral por meio de um comunicado.

O governo do Reino Unido espera que as novas multas sejam replicadas nas outras nações que formam o país – País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte – que têm poderes para definir suas próprias regras para o coronavírus.

No início deste mês, o secretário de saúde escocês disse que o assunto estaria em discussão.