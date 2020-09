No entanto, como os anticorpos demoram um tempo até serem criados pelo corpo, os testes que os detectam não são ideais para fazer o diagnóstico da doença – porque uma pessoa pode estar infectada e, no entanto, receber um resultado negativo (porque, apesar de ter o vírus no corpo, ainda não criou os anticorpos).

Os testes de anticorpos são úteis, entretanto, para estudos epidemiológicos – que estimam, por exemplo, quantas pessoas em um determinado local já tiveram contato com o vírus e já desenvolveram anticorpos para ele. No Brasil, isso vem sendo feito pela EpiCovid, análise nacional que é liderada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no Rio Grande do Sul.

Distribuição

Os testes serão fabricados pelas empresas SD Biosensor e Abbot, e o volume será garantido por meio da Fundação Bill e Melinda Gates. Cada teste custará US$ 5, cerca de R$ 28.

O Fundo Global, uma parceria internacional de financiamento em saúde, irá contribuir, inicialmente, com US$ 50 milhões para a iniciativa (cerca de R$ 283 milhões), retirados do mecanismo de apoio à Covid-19. Segundo Catharina Bohme, diretora da Fundação para Novos Diagnósticos Inovadores (FIND, na sigla em inglês), da OMS, a verba permitirá aos países comprar, pelo menos, 10 milhões de testes. As primeiras compras serão feitas nesta semana. De acordo com Bohme, a Unitaid, uma iniciativa de saúde global, e o Centro de Controle de Doenças da África (CDC, na sigla em inglês) vão ajudar a lançar os testes em até 20 países africanos a partir de outubro.