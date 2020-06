Geral A Itália tem o menor número de mortes por coronavírus desde o começo de março

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Clientes com máscaras de proteção em espaço para eventos em Bolonha, norte da Itália. (Foto: Ansa)

A Itália registrou neste domingo (21) o menor número de novas mortes na pandemia do novo coronavírus em 111 dias. De acordo com a Defesa Civil, foram registrados mais 24 óbitos em 24 horas, elevando o total de vítimas no país para 34.634. Esse é o menor crescimento diário desde 2 de março, ainda antes do início da quarentena, quando haviam sido contabilizadas 18 mortes.

O balanço deste domingo também inclui 224 novos casos, menor número desde 16 de junho (210), fazendo o total de pessoas já infectadas na Itália subir para 238.499.

O país ainda soma 182.893 pacientes curados e 20.972 casos ativos, cifra mais baixa desde 15 de março (20.603). O número de pessoas recuperadas já corresponde a mais de 75% do total de contágios.

A média de novos casos por dia vem se reduzindo de maneira ininterrupta desde a semana entre 22 e 28 de março, quando a Itália alcançou o pico de 5.556 novos contágios diários. Na última semana, a média foi de 289 casos por dia.

A tendência de queda se manteve apesar dos relaxamentos nas medidas de isolamento social, incluindo a reabertura do comércio e das fronteiras regionais e europeias. Até o momento, a Itália não teve de reverter nenhuma flexibilização na quarentena.

No sábado (20), a Itália registrou mais 262 casos e 49 mortes na pandemia do novo coronavírus. Os números de sábado foram levemente superiores aos de sexta-feira (19), quando o país havia contabilizado 251 infecções e 47 falecimentos.

Déficit orçamentário

O déficit orçamentário da Itália, atualmente projetado para atingir 10,4% da produção doméstica este ano, deve se expandir ainda mais, à medida que o país tenta sustentar a economia em meio à pandemia de coronavírus, disse o primeiro-ministro Giuseppe Conte neste domingo.

As medidas para evitar demissões e ajudar setores em dificuldades como o turismo não podem esperar até setembro, quando o governo apresentará um plano abrangente para relançar a economia após a crise do coronavírus, disse ele.

“Um aumento adicional no déficit orçamentário é provável”, disse Conte em entrevista coletiva.

Ele disse que o governo está preocupado com os gastos fracos do consumidor e discutiu uma possível redução do imposto sobre vendas, mas nenhuma decisão foi tomada sobre uma medida tão cara.

O governo estava trabalhando para reduzir a diferença entre o salário bruto e líquido de um trabalhador, conhecido como “cunha tributária”, disse ele.

Conte disse que uma única rede de banda larga ultra-rápida, um impulso em direção aos pagamentos digitais e a transição para fontes de energia renováveis seriam as pranchas do plano de setembro. As informações são das agências de notícias Ansa e Reuters.

