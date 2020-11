“Durante esse período houve grande prejuízo ao serviço público em razão da falta de perito médico, levando a dias em que perícias indispensáveis à persecução penal não fossem realizadas em razão da sobrecarga de serviços”, argumentou a promotoria, acrescentando que, embora apto ao trabalho, o requerido optou por ser inútil ao serviço público recebendo.

Consta ainda no documento que a maioria dos atendimentos na Politec Juína não envolvem procedimentos de grande complexidade e que são facilmente realizáveis sem esforço físico, que são parecidas com as perícias realizadas pelo médico em sua atividade particular.

“A Politec informou que neste período realizou apenas 14 necrópsias. Os demais atendimentos envolvem 41 exames de corpo de delito, facilmente realizado pelo requerido, ainda mais quando este realizou procedimentos particulares em quantidade muito superior durante seu afastamento”, destacou o promotor Marcelo Linhares Ferreira.

Segundo o promotor, o médico legista violou os princípios da moralidade e causou prejuízo ao erário no valor de R$ 347,4 mil, consistente nos pagamentos que recebeu decorrentes de seu afastamento enquanto poderia desempenhar suas atividades.