Alagoas, Pará e Rio de Janeiro demonstram estabilidade. Já Amazonas e Maranhão são os únicos Estados que apresentam queda na média móvel de mortes pelo coronavírus.

Os dados são do consórcio formado por O Globo, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo e reúne informações das secretarias estaduais de Saúde divulgadas diariamente até as 20h. A iniciativa dos veículos da mídia foi criada a partir de inconsistências nos dados apresentados pelo Ministério da Saúde.

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta que o governo “se comportou muito bem” durante a pandemia do novo coronavírus. A declaração foi dada durante almoço com oficiais-generais das Forças Armadas, no Clube da Aeronáutica.

Desde o começo da pandemia, o presidente minimizou os impactos da doença. Ele criticou medidas de isolamento social, aconselhada pela Organização Mundial da Saúde e por autoridades da área da Saúde, e defendia isolamento vertical — apenas para as pessoas de grupo de risco. Além disso, sugeriu o uso de medicamentos que não tem comprovação científica contra a covid-19 para tratar a doença.

Pazuello

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou, nesta quarta, que a vacinação contra covid-19 pode começar em dezembro ou janeiro. Em entrevista à CNN Brasil, Pazuello afirmou que será primeiro necessário fechar o contrato do governo com a Pfizer, ainda em negociação, depois a farmacêutica precisa obter registro para uso emergencial e ainda conseguir adiantar a entrega de sua vacina candidata contra o novo coronavírus. Segundo ele, 500 mil doses da vacina da Pfizer serão entregues em janeiro.

Em pronunciamento na terça (8), o ministro já havia dito que a previsão era para que as primeiras doses da vacina da Pfizer chegassem ao Brasil em janeiro. No plano preliminar apresentado na semana passada, a campanha começaria em março com grupos específicos.

No fim da tarde, o Ministério da Saúde divulgou uma nota afirmando que vai “o plano de imunização contra a covid-19 será apresentado aos brasileiros em breve”. No mesmo comunicado, a pasta apresenta um slide que confirma a exclusão de pessoas privadas de liberdade dos grupos prioritários de vacinação, conforme informou o colunista do jornal O Globo Lauro Jardim.