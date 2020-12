Tecnologia A Microsoft lança dois novos serviços em nuvem para maior aproveitamento de dados

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O Azure Synapse Analytics é, segundo a empresa, um serviço de analytics ilimitado. (Foto: Reprodução)

Alinhada aos concorrentes Amazon e Snowflake em um mercado crescente de ferramentas baseadas em nuvem, a Microsoft lançou dois novos serviços de analytics.

A gigante de tecnologia anunciou sua ferramenta Azure Synapse Analytics e também uma prévia de um novo produto chamado Purview, que visa ajudar as empresas a acompanhar as necessidades de conformidade e segurança de dados.

O Azure Synapse Analytics é, segundo a empresa, um serviço de analytics ilimitado que reúne integração de dados, armazenamento de dados corporativos e Big Data analytics em um único serviço.

Com o ‘Synapse’, as organizações podem executar toda a gama de projetos de analytics e colocar os dados para trabalhar de forma muito mais rápida, produtiva e segura, gerando percepções de todas as fontes de dados, diz a empresa.

A solução combina recursos que abrangem as necessidades de engenharia de dados, machine learning e BI sem criar silos em processos e ferramentas. Empresas como Walgreens, Myntra e P&G já utilizam o produto, que agora é disponibilizado globalmente pela Microsoft.

De acordo com publicação da Bloomberg, o ABN Amro Bank NV está usando o Synapse para descobrir quais produtos de serviços financeiros são mais adequados para quais clientes, e a Wolters Kluwer NV, que ajuda a desenvolver softwares médicos, construiu um sistema de inteligência artificial que prevê melhor quais pacientes terão uma infecção hospitalar de disseminação rápida.

Ainda de acordo com a publicação, muitos clientes não conseguem usar com eficácia os dados gerados a partir de uma variedade de programas e dispositivos diferentes, disse aos clientes Satya Nadella, CEO da Microsoft, em um evento virtual.

“Hoje, estamos gerando dados mais rápido do que somos capazes de entender”, disse Nadella. “É relegado a silos internos e externos ou simplesmente ignorado”. Metade dos executivos da Fortune 1.000 dizem que não tratam seus dados como um ativo de negócios. “Não é porque eles não acham que isso importa. Eles simplesmente não têm o processo ou a capacidade para chegar lá”.

A Microsoft disse em comunicado que uma solução abrangente de governança de dados é necessária para saber onde todos os dados residem em uma organização. Para capacitar essa solução, a empresa anunciou o Azure Purview, um serviço de governança de dados unificado que ajuda as organizações a obter um entendimento completo de seus dados.

“Azure Purview ajuda a descobrir todos os dados em sua organização, rastrear a linhagem de dados e criar um glossário de negócios onde quer que estejam armazenados: no local, entre nuvens, em aplicativos SaaS e no Microsoft Power BI”, diz Julia White, Vice-Presidente Corporativa da Microsoft Azure.

“Ele também ajuda você a entender suas exposições de dados usando mais de 100 classificadores de IA que procuram automaticamente informações de identificação pessoal (PII), dados confidenciais e identificam dados fora de conformidade”

Os lançamentos pegam a onda do mercado aquecido para esses tipos de ferramentas. O mercado de serviços de gerenciamento de dados em nuvem movimentará US$ 13 bilhões no próximo ano, de acordo com estimativas da Forrester.

A oferta pública inicial de setembro da Snowflake, por exemplo, bateu um recorde para uma empresa de software e foi a maior nos EUA este ano, segundo a Bloomberg. A unidade de nuvem AWS, da Amazon também tem aprimorado seu data warehouse Redshift.

O próprio departamento financeiro da Microsoft percebeu a necessidade dessas ferramentas. Quando os funcionários tinham que localizar algum tipo de informação ou percepção, 70% das vezes eles tinham que coletar dados manualmente – antes de a empresa introduzir suas novas ferramentas, diz a publicação.

Parte da tecnologia veio da necessidade da equipe de finanças e também do trabalho que a Microsoft fez para cumprir os regulamentos europeus de privacidade de dados, disse Jason Zander, Vice-Presidente Executivo da Azure, em uma entrevista.

“Construímos todas essas ferramentas personalizadas e trabalhamos para lidar com exabytes de dados”, disse Zander. “Estamos pegando toda a tecnologia que usamos e disponibilizando aos nossos clientes”.

Os novos produtos e o foco no gerenciamento de dados também intensificarão a competição com empresas como SAP, Salesforce e Oracle, disse Michele Goetz, Analista da Forrester, à Bloomberg.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia