Veículos A Nissan possui carros que oferecem conforto e economia

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A Nissan tem vários modelos e todos eles são perfeitos para os usuários que já os conhecem. Foto: Divulgação A Nissan tem vários modelos e todos eles são perfeitos para os usuários que já os conhecem. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Escolher um bom carro é fundamental quando esse veículo será a sua ferramenta de trabalho. Por esse motivo, quando for comprar um novo veículo, preste muita atenção nas características mais importantes: conforto, economia e agilidade.

Pesquisar os comentários dos usuários, avaliar as vantagens e desvantagens, analisar os valores em relação ao seu orçamento, são alguns detalhes importantes na hora de adquirir um carro. O design também é importante e faz parte da decisão final. Não há dúvidas quanto ao destaque que os diversos modelos da Nissan têm no trânsito!

A Nissan tem vários modelos e todos eles são perfeitos para os usuários que já os conhecem. Há motoristas que já vão pelo quarto veículo da marca, pois a confiabilidade que ela oferece estimula a fidelidade dos usuários. E a mistura de esportividade com modernidade acaba sendo um verdadeiro sucesso.

Vale a pena avaliar os detalhes dos modelos mais vendidos da Nissan

Kicks

É o modelo da Nissan que une o baixo consumo com um bom desempenho. Diversos usuários afirmam fazer 20 kms por litro na estrada, fato que comprova a economia do veículo. O Kick também é leve, porém muito seguro.

Frontier

É uma picape imponente, não há dúvidas disso. É um veículo robusto que intimida no trânsito, sendo muito seguro e confortável. Quem acha que uma picape é sinônimo de trabalho, está muito enganado: hoje em dia esse tipo de veículo possui design, conforto e tecnologia suficientes para que esse modelo forme parte do grupo de carros de aventura, um verdadeiro utilitário esportivo.

O Frontier tem uma cabine muito confortável e agradável, além de um motor muito competente. Sem lugar para dúvidas, um carro que aguenta o tranco!

O que fazer quando o carro não está sendo usado

Pode acontecer de você ter um carro da Nissan para trabalhar ou para se locomover por diversos assuntos na região e, de repente, por uma mudança de emprego ou da própria rotina, ter que passar um tempo com o carro parado.

Esse ponto também é importante na hora de comprar um carro, porque os modelos da Nissan permitem que, mesmo sem uso durante um período de tempo, tudo continue igual na hora de voltar a dirigir. Só é suficiente saber o que deve ser feito durante esse tempo “em off”:

• Limpeza: É importante manter o veículo limpo. Dessa forma a pintura se manterá intacta, sem danos por fatores externos. Uma boa opção é cobrir o veículo com uma capa no caso de estar parado em um local descoberto.

• Ventilação: É aconselhável abrir o carro com uma certa periodicidade para permitir a ventilação e evitar que a umidade se concentre no interior.

• Bateria: Ponto forte em todos os carros, de qualquer modelo e qualquer marca. Acontece que as baterias dos veículos descarregam depois de um certo tempo sem serem usados. Mas isso é simples de evitar: a cada 3 dias, ligar o motor do carro por uns 10 minutos será suficiente. Isso sim deve ser feito num local aberto e ventilado!

• Fluidos: É muito importante controlar os níveis de fluidos – lubrificantes do motor, dos freios e transmissão. A Nissan sempre indica os intervalos de manutenção e revisão dos seus veículos. É importante seguir essas recomendações.

• Freios: Soltar o freio de mão do veículo regularmente é importante para evitar o desgaste quando veículo fica parado por um tempo, sem uso. Isso é válido para qualquer tipo de carro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Veículos