Polícia Três jovens morrem em colisão de carro contra árvore em Candelária

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ocorrência que vitimou moradores da cidade mobilizou o Corpo de Bombeiros Voluntários Foto: Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelária/Divulgação Ocorrência que vitimou moradores da cidade mobilizou o Corpo de Bombeiros Voluntários. (Foto: Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelária/ Divulgação) Foto: Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelária/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Três jovens morreram em um acidente de trânsito ocorrido na noite de terça-feira (08) no km 2,5 da ERS 400, em Candelária. No trecho da rodovia, logo após o acesso à Linha Curitiba, uma caminhonete Volkswagen Saveiro ficou desgovernada e saiu da pista, chocando-se contra uma árvore. As vítimas, de 17, 20 e 23 anos, tiveram óbito no local. Todas residiam na cidade. O veículo ficou destruído.

O efetivo do Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelária foi mobilizado na ocorrência. O Comando Rodoviário da Brigada Militar e a BM também foram acionados, além de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e da concessionária EGR. O Instituto-Geral de Perícias esteve igualmente presente. O tráfego permaneceu em meia pista durante o atendimento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia