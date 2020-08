A novela do futuro de Sebastian Vettel na Fórmula 1 pode estar perto de um desfecho. O piloto alemão falou em entrevista à TV RTL que já definiu o que vai fazer para o próximo ano e deve anunciar a decisão em breve.

“De certa forma, eu tomei minha decisão. Agora isso vai mostrar se algo sensato vai acontecer ou não. Vai demorar mais algumas semanas, nada vai mudar hoje. Eu não vejo por que tenho de ser colocado sob pressão. Se o projeto certo surgir ao virar da curva, acredito que ainda tenho muito a oferecer. Se não for esse o caso, não estou interessado em continuar apenas a estar lá. O que está no contra-cheque é menos importante”, disse.

Desde que se tornou pública sua não-renovação com a Ferrari, muito se especulou sobre o tetracampeão. Uma ida para a Racing Point, equipe sensação da temporada 2020, foi ventilada e pode ser o tal esperado destino.

Vettel tem vínculo com a Ferrari até o fim deste ano. Em sua última temporada com tradicional escuderia de Maranello, o alemão faz um campeonato bem modesto, tendo como melhor resultado um sexto lugar.

Racing Point

A Williams se juntou à McLaren nesta quarta-feira ao desistir dos planos de recorrer da decisão dos comissários da Fórmula 1 contra a equipe rival Racing Point.

A questão ainda irá para o Tribunal Internacional de Apelação da FIA depois que a Ferrari e a Renault confirmaram sua intenção de levar o assunto adiante.

“Após cuidadosa consideração, a Williams decidiu não prosseguir com o apelo formal”, disse a equipe com motores Mercedes em um comunicado.

“Acreditamos que a decisão da FIA de buscar a proibição de cópias de carros para 2021 em diante aborda nossa preocupação fundamental e reafirma o papel e a responsabilidade de um construtor dentro do esporte.”

A McLaren, que vai trocar os motores Renault por Mercedes na próxima temporada, disse na terça-feira que abandonou os planos de apelação.

O carro da Racing Point é uma cópia visual da Mercedes do ano passado, que fornece seus motores e caixa de câmbio, e a discussão é sobre o que significa ser um construtor e quanto do carro deve ser projetado internamente.

A Racing Point foi multada em 400.000 euros e perdeu 15 pontos no campeonato de construtores depois que a Renault protestou contra os dutos de freio do carro. A equipe, no entanto, está autorizada a continuar competindo com ele. As informações são da Gazeta Esportiva e da agência de notícias Reuters.