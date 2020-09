Geral A OAB adia a segunda fase do Exame de Ordem para o dia 6 de dezembro

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Decisão foi tomada diante do cenário imposto pela pandemia da Covid-19. (Foto: Reprodução)

O Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) adiou novamente a segunda fase do Exame Unificado de Ordem. Agora, a prova – que estava marcada inicialmente para ocorrer em 5 de abril e depois no dia 30 de agosto – deverá ser aplicada em 6 de dezembro.

“Diante do cenário imposto pela pandemia da Covid-19, a Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado decidiu, nesta terça-feira (1º), adiar para a data de 6 de dezembro de 2020 a realização da segunda fase da prova prático-profissional do XXXI Exame de Ordem Unificado (EOU). A decisão leva em consideração as regras de isolamento e as condições sanitárias no âmbito da pandemia, bem como a proteção de todos os inscritos na prova, em uma situação em que a curva de contaminação continua preocupante no Brasil”, diz o comunicado da OAB.

Inscrição automática

A OAB decidiu, ainda, que os examinandos poderão optar por não fazer essa etapa do exame da Ordem em 6 de dezembro e fazê-lo na segunda fase do exame posterior. Os candidatos que não realizarem a segunda fase do XXXI Exame, em dezembro próximo, estarão automaticamente inscritos na segunda fase do XXXII exame, em cronograma a ser divulgado posteriormente.

“Para a aplicação da prova em dezembro, um plano de prevenção foi apresentado pela organizadora do certame, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), à Coordenação Nacional do Exame de Ordem, com medidas de segurança sanitária tais como disponibilização, em todos os locais de aplicação, de álcool em gel a 70% nas entradas, salas de aplicação, corredores, sanitários e salas reservadas aos colaboradores; termômetros para medição de temperatura nas entradas dos locais de prova; manutenção de quantitativo reserva de máscaras de proteção individual em todos os locais de prova, correspondente a 10% do total de examinandos da unidade; garantia de distanciamento seguro de 1 metro entre examinandos; todas as medidas serão levadas a amplo conhecimento dos examinandos”, informou a OAB.

“Ressalta-se que o objetivo essencial é garantir a segurança plena de todos os examinandos e profissionais envolvidos na aplicação da prova. Outras providências a serem adotadas e demais informações serão divulgadas posteriormente”, diz o comunicado assinado por José Alberto Simonetti, presidente da Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado e Diretor Secretário-Geral do Conselho Federal da OAB. As informações são da OAB.

