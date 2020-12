Porto Alegre A ocupação média dos leitos de UTI em Porto Alegre está em quase 95%

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Em quatro hospitais, a lotação já chega a 100%. (Foto: EBC)

Dados atualizados pela prefeitura apontam que os hospitais de Porto Alegre chegaram nesta quarta-feira (9) a uma lotação média de 94% em suas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva).

Trata-se de em um dos reflexos mais evidentes do agravamento da situação epidemiológica devido à pandemia de coronavírus, que nesta semana completa nove meses desde o registro do primeiro caso da Covid no Rio Grande do Sul.

Ao todo, a capital gaúcha dispõe de 779 leitos desse tipo em 17 instituições de saúde públicas ou particulares. Em cerca de 40% das internações locais em âmbito de UTI, a ocupação se dá por paciente de coronavírus.

Em pelo menos quatro hospitais, o índice já é de 100%: Ernesto Dornelles (Zona Leste), Vila Nova (Zona Sul), Independência e Moinhos de Vento (ambos próximos à área central da cidade).

Já outros dez estão perigosamente próximos do limite da capacidade de atendimento intensivo: Conceição, Cristo Redentor (ambos na Zona Norte), Restinga (Zona Sul), Mãe de Deus e Hospital de Clínicas (próximos à área central), São Lucas da PUCRS (Zona Leste).

Outro indicador epidemiológico aponta segue em alta em Porto Alegre: a média diária de novos pacientes que conseguem vaga em UTI: até o final da tarde, esse contingente era de 288 internados a cada 24 horas, maior número média desde a última semana de setembro.

Não por acaso, o setor de emergência do Hospital Divina Providência (bairro Cascata, na Zona Sul) limitou até esta sexta-feira (11) os atendimentos a todos os segmentos etários, concentrando-se exclusivamente em casos graves. Restrições similares já são adotadas pelo Moinhos de Vento desde meados de novembro, ao passo que o Clínicas só realiza cirurgias urgentes desde o começo deste mês.

Investimento

Nesta semana, a SES (Secretaria Estadual da Saúde) prometeu reativar e implantar novos leitos de UTI ainda em dezembro. O objetivo é disponibilizar mais 190 vagas distribuídas em hospitais das sete macrorregiões do Rio Grande do Sul.

A titular da pasta, Arita Bergmann, ressaltou que desde o início da pandemia o governo gaúcho mais que dobrou a capacidade de leitos desse tipo: em março a rede hospitalar gaúcha contava com 933 leitos de UTI para pacientes adultos, número que foi sendo ampliado com 951 novas vagas, chegando a 1.884 leitos na rede pública. Com os novos leitos que devem entrar em funcionamento em dezembro, o aumento na capacidade instalada chega a 113%.

Para equipar os hospitais gaúchos, a SES comprou conjuntos de 230 respiradores e monitores por meio de pregão eletrônico, no valor de R$ 17 milhões. Do Ministério da Saúde foram recebidos 853 desses equipamentos. Também foi efetivada uma parceria com a GM e com o Instituto Cultural Floresta para o conserto de 161 aparelhos. Uma doação de 40 respiradores foi feita pelo projeto “Todos pela Saúde”.

Conforme a diretora do Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial da SES, Lisiane Fagundes, a abertura de leitos é sempre uma ação conjunta com as instituições hospitalares para que se consiga abranger a totalidade dos critérios necessários para o atendimento qualificado e adequado da população.

Devido ao aumento crescente de internações em UTI, Lisiane fez um apelo à sociedade para adesão às medidas de prevenção ao contágio como forma de proteger os profissionais da saúde que atuam nos hospitais:

“Estamos há nove meses trabalhando sem descanso e os nossos profissionais da linha de frente têm dado o seu máximo. O maior compromisso da população com esses profissionais que estão há meses dedicando as suas vidas para salvar outras é ficar em casa, evitar aglomerações”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre