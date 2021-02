Mundo A Organização Mundial da Saúde alertou seis países para terem cuidado com potenciais casos de Ebola

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2021

Vírus foi detectado na Guiné e na República Democrática do Congo. (Foto: Reprodução)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou os países africanos para terem cuidado com potenciais casos de ebola após novos surtos na Guiné e na República Democrática do Congo, disse um porta-voz nesta terça-feira (16).

Guiné declarou novo surto de Ebola no domingo (14), no primeiro ressurgimento da doença na África Ocidental desde o surto registrado entre 2013 e 2016, enquanto a República Democrática do Congo informou o o ressurgimento do vírus em 7 de fevereiro.

“Já alertamos os seis países no entorno, incluindo, claro, Serra Leoa e Libéria, e eles estão agindo bem rápido para se preparem e observarem qualquer infecção potencial”, disse Margaret Harris, da OMS, que não especificou os outros países. Também fazem fronteira com Guiné o Mali, Costa do Marfim e Guiné Bissau.

Harris acrescentou que as autoridades de saúde identificaram quase 300 casos de ebola no Congo e 109 na Guiné.

Autoridades de saúde do distrito de N’Zerekore, no sudeste da Guiné, disseram que sete pessoas que compareceram ao funeral de uma enfermeira testaram positivo para a doença e apresentaram sintomas como diarreia, vômitos e sangramento.

Três deles morreram após o funeral em 1º de fevereiro. Não está claro se a enfermeira, que trabalhava em um centro de saúde local, morreu de ebola. Identificado pela primeira vez em Zaire, atual República Democrática do Congo, em 1976, o vírus Ebola provoca febre alta, dor de cabeça, vômitos e diarreia. Sua transmissão ocorre através de fluidos corporais. Não há transmissão por portadores assintomáticos, como ocorre com a covid-19. No momento, existem duas vacinas experimentais, mas não há nenhum tratamento capaz de curar o vírus, que já provocou o terror várias vezes na África. O desenvolvimento de vacinas contra esta febre hemorrágica se acelerou depois do último surto, que começou em dezembro de 2013 na Guiné e se propagou para a Libéria e Serra Leoa, mas acabou alcançando um total de dez países com casos na Espanha e Estados Unidos. A epidemia matou mais de 11.300 dos cerca de 29 mil casos registrados, de acordo com a OMS, que declarou o fim da epidemia em março de 2016. A segunda epidemia de ebola mais grave, que também foi a segunda na República Democrática do Congo, foi declarada em agosto de 2018 no leste do país. Terminou oficialmente em junho de 2020, com saldo de 3.481 casos e 2.299 mortes, segundo a OMS.

