“Na América do Sul, as áreas da Colômbia ao longo da fronteira com a Venezuela viram os casos aumentar mais de dez vezes nas últimas 2 semanas. Vemos padrões semelhantes emergindo em áreas da Argentina”, alertou a diretora, ressaltando ainda o aumento de casos nas ilhas do Caribe.

“Nossa região começou a retomar a vida social e pública quase normal em um momento em que a Covid-19 ainda requer grandes intervenções de controle” – Carissa F. Etienne, diretora da Opas

Etienne pediu cautela principalmente às pessoas que fazem viagens internacionais neste momento. “Quando as pessoas viajam, viaja também o vírus”, alertou.

“Estamos vendo isso no Caribe, onde vários países que praticamente não tiveram casos experimentaram picos de crescimento com a retomada do turismo”, disse Etienne.

A Organização orientou que, com as reaberturas e a maior circulação, medidas como distanciamento social entre as pessoas, lavagem das mãos e uso de máscaras devem ser reforçadas.

“Elas [medidas contra o coronavírus] devem ser consideradas questão de responsabilidade cívica”, disse Etienne.

“Nos lugares onde há alto nível de infecções, se necessita de medidas mais rígidas”, recomendou.