O diretor para as Américas do Fundo Monetário Internacional (FMI), Alejandro Werner, disse à AFP que a pandemia de coronavírus que atingiu a América Latina pode – com as medidas corretas – ser uma oportunidade de mudanças positivas em uma região que precisa, imperativamente, melhorar em matéria de igualdade.

Werner destacou que, em meio a uma difícil situação econômica com forte diminuição do comércio, os países latino-americanos foram capazes de evitar crises financeiras e fiscais.