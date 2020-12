Ataque hacker

Autoridades federais dos Estados Unidos revelaram que o ataque de hackers trabalhando para o Kremlin foi muito mais amplo que o considerado inicialmente. A ação impôs ao presidente Donald Trump o mesmo dilema que Barack Obama enfrentou nos últimos dias de seu mandato: se deve impor sanções à Rússia e o quão duras elas devem ser.

Mas, com apenas um mês de mandato, o governo Trump está planejando simplesmente ignorar o que parece ser a maior violação de segurança cibernética em mais de duas décadas e deixar para o presidente eleito, Joe Biden, a missão de adotar uma resposta.

Confrontado com as evidências de que o governo de Vladimir Putin orquestrou ataques cibernéticos com o objetivo de interferir nas eleições de 2016, Obama impôs sanções contra os serviços de inteligência da Rússia e expulsou 35 diplomatas. Especialistas em segurança familiarizados com a agressão disseram que, mesmo que as evidências ainda estejam sendo coletadas, é importante fazer uma condenação rápida e começar a tomar medidas para estabelecer algum tipo de dissuasão. A Rússia manteve silêncio.

“A única coisa que você pode dizer é que o governo Trump basicamente deu aos russos luz verde ao não condená-los”, disse James Lewis, diretor do Programa de Tecnologias Estratégicas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

Minutos após a declaração da agência de segurança cibernética do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Biden advertiu que seu governo vai impor “custos substanciais” aos responsáveis. “Uma boa defesa não é suficiente. Precisamos interromper e impedir que nossos adversários empreendam ataques cibernéticos significativos em primeiro lugar”, disse Biden. “Não ficarei de braços cruzados.”

Há muitas maneiras de o governo Trump responder à ofensiva, como adotar novas sanções aos serviços de inteligência da Rússia, por exemplo. Mas um desafio que as autoridades enfrentam é que tais ações, como prova o episódio atual, claramente não conseguiram deter a Rússia no passado.

Outro problema que Trump – e mais depois Biden – terá de enfrentar é que ninguém sabe a verdadeira extensão do ato e o que os hackers farão com as informações que coletaram.