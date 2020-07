Rio Grande do Sul A pesquisa da Universidade de Pelotas indica que, para cada 214 habitantes do Rio Grande, ao menos um está ou já foi infectado pelo coronavírus

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Nova etapa da testagem foi realizada entre os dias 27 e 29 de junho. (Foto: Foto Daniela Xu/UFPel)

Divulgados nessa quarta-feira (1°), os resultados da quinta etapa da pesquisa da UFPel (Universidade Federal de Pelotas) sobre a real incidência de coronavírus indica que 53 mil habitantes do Rio Grande do Sul estão ou já foram infectados – esse número pode chegar a 81 mil, se considerada a margem de erro do estido. Isso significa uma proporção média de um contágio a cada 214 indivíduos.

Para cada 1 milhão de habitantes do Rio Grande do Sul, estima-se que existam 4.667 infectados reais e 2.219 notificações. Para cada caso notificado, portanto, existem cerca de dois casos não notificados.

“Além de apontar um aumento na disseminação do vírus, os números mostram o distanciamento social não está sendo respeitado com o mesmo afinco de abril”, ressaltou o governador gaúcho Eduardo Leite durante a transmissão ao vivo em que apresentou os dados. “Sabíamos que isso ocorreria, mas volto a chamar atenção para o fato de que vivemos o momento mais delicado da pandemia até agora.”

Entre os dias 27 e 29 de junho, foram testadas 4,5 mil pessoas nas nove cidades selecionadas. Ao todo, 21 pessoas receberam resultado positivo para coronavírus: quatro em Caxias do Sul, três em Uruguaiana, Ijuí, Santa Cruz do Sul e Passo Fundo, dois em Porto Alegre e Canoas, um em Pelotas. Santa Maria foi a única que não teve confirmação nesses exames.

Intitulado “EpiCovid19-RS”, o estudo ainda tem previstas três etapas: a sexta deve ocorrer de 25 a 27 de julho, ao passo que a sétima está programada para 22 a 24 de agosto e a oitava no período de 26 a 28 de setembro.

Comparativo

A estimativa é de que haja em território gaúcho 53.094 pessoas com anticorpos, o que equivale a 0,47% da população. Na rodada anterior, no fim de maio, as projeções eram de 20.226 pessoas infectadas (0,18%).

Os novos dados estimam que haja um infectado a cada 214 gaúchos – na testagem anterior, havia um caso positivo a cada 562 pessoas; na terceira, um a cada 454 pessoas; na segunda, um a cada 769 e na rodada inicial, um a cada 2 mil.

Se comparados à quarta etapa da pesquisa, os dados da quinta etapa mostram que o percentual de pessoas que está seguindo as orientações de distanciamento social diminuiu nesse intervalo de um mês: apenas 12,7% dos entrevistados alegou estar sempre em casa. No final de maio, eram 14,5% dos entrevistados.

As pessoas que só saem para cumprir atividades essenciais correspondem a 54,6% dos entrevistados e aquelas que saem diariamente são 32,7% dos entrevistados. No final de maio, 54% dos entrevistados saia para atividades essenciais, e 31,5% relatava sair diariamente.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul