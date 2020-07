Porto Alegre O colégio Farroupilha obteve o primeiro lugar no ranking do Enem que avalia as escolas públicas e particulares de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2020

Instituição atribui o desempenho de destaque a uma série de diferenciais. (Foto: Divulgação/Farroupilha)

Uma das mais tradicionais instituições particulares do Rio Grande do Sul na área da educação, o Colégio Farroupilha ficou em primeiro lugar entre as escolas públicas e privadas de Porto Alegre na avaliação do Enem (Exame Nacional de Ensino Médio). Os ranking foi divulgado nesta semana pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Em segundo lugar no ranking da capital gaúcha aparece o colégio João Paulo I, seguido em terceiro pelo Leonardo Da Vinci-Beta e tendo como quarto colocado o Marista Rosário, todos do setor privado. Já em quinto aparece o Tiradentes, vinculado à rede pública estadual.

Completam a lista os colégios Leonardo da Vinci-Alfa, Militar (Federal), Província de São Pedro, João Paulo I – Unidade Sul, Pastor Dohms, Israelita, Anchieta e Bom Jesus-Sevigné. As demais instituições podem ser conferidas no portal oficial www.inep.gov.br.

Desde 2016, o Inep deixou de divulgar as médias do Enem por escola. Atualmente, o Instituto disponibiliza os dados brutos do Exame na página “Microdados” do site do Instituto. Essas informações são então analisadas por instituições especializadas (a exemplo da Evolucional e da Tuneduc), que geram o ranking.

Farroupilha

No caso do Farroupilha, a direção do colégio atribui o desempenho de destaque a uma série de diferenciais proporcionados aos estudantes. “O Farroupilha se preocupa em oferecer ambientes propícios à aprendizagem e inaugurou um novo prédio, para atender os estudantes da 3ª série do Ensino Médio, detalha. “Os formandos de 2019 foram os primeiros a cursar os nove anos do Ensino Fundamental.”

Além da infraestrutura, o corpo docente é qualificado e a instituição proporciona atualização e formação constantes. A partir do 9º ano do Ensino Fundamental, os adolescentes já realizam simulados semelhantes ao Enem, a fim de auxiliá-los no momento do exame.

Os estudantes contam, ainda, com laboratórios equipados e com profissionais especializados para apoiá-los no desenvolvimento das habilidades previstas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e na matriz de referência do Enem.

Os momentos de apoio à aprendizagem são individuais ou em pequenos grupos e, no Ensino Médio, são oferecidos laboratórios de Biologia, Química, Física, Matemática, História, Geografia, Línguas Estrangeiras e de Português. Também são desenvolvidas oficinas de revisão para o Enem, com professores da instituição e convidados.

Para que os alunos possam se desenvolver nas áreas que têm mais interesse, o Farroupilha também oferece clubes e grupos de aprendizagem, no turno oposto ao da aula regular, em segmentos como Relações Internacionais, Teatro, Astronomia e Química.

Já no projeto “Plano de Voo”, eles contam com apoio profissional para escolher o que desejam fazer após a conclusão do Ensino Médio e traçar estratégias para alcançar os seus objetivos, por meio de uma série de ações, incluindo palestras, exposições, orientação profissional, simulados e visitas a universidades e empresas.

“O Colégio Farroupilha tem como missão formar cidadãos competentes, éticos e globais”, destaca a diretora pedagógica Marícia Ferri. “E o resultado do Enem é mais um indicador que mostra a qualidade do trabalho desenvolvido em nossa escola. Estamos muito felizes com o resultado, muito orgulhosos pelo desempenho dos nossos estudantes e pela dedicação dos nossos professores e equipes.”

O coordenador do Ensino Médio da instituição, Cristiano da Silva Santos, acrescenta que os resultados ressaltam um trabalho de excelência que vem sendo realizado em todas as áreas do conhecimento: “Nossos estudantes contam com educadores altamente capacitados e sempre procuramos oferecer materiais e atividades pedagógicas que sirvam de suporte a um excelente desempenho no Enem e nos vestibulares”.

A média do Farroupilha foi de 685,41 em redação e de 650,48 nas provas objetivas. Confira, a seguir, as médias obtidas pelo Colégio, de acordo com as diferentes áreas do conhecimento.

– Linguagens, códigos e suas tecnologias: 605,5;

– Ciências humanas e suas tecnologias: 634,69;

– Ciências da natureza e suas tecnologias: 607,53;

– Matemática e suas tecnologias: 754,19;

– Redação: 852,12;

(Marcello Campos)

