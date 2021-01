Mundo A Pfizer promete a vacina contra o coronavírus a voluntários que receberam o placebo

A opção de transição de vacina do estudo permite a todos os participantes com 16 anos ou mais a escolha de descobrir se receberam o placebo. (Foto: Reprodução)

A farmacêutica Pfizer e a BioNTech prometeram dar aos voluntários que receberam um placebo a opção de receber uma primeira dose da vacina contra Covid-19 até 1º de março de 2021, enquanto permanecem no estudo. A opção de transição de vacina do estudo permite a todos os participantes com 16 anos ou mais a escolha de descobrir se receberam o placebo.

A opção de transição de vacina do estudo permite a todos os participantes com 16 anos ou mais a escolha de descobrir se receberam o placebo. “E para os participantes que descobrirem que receberam o placebo, ter a opção de receber a vacina experimental enquanto permanecem no estudo”, disseram as empresas em seu site oficial.

Ainda de acordo com as empresas, os participantes do estudo que receberam o placebo terão duas doses da vacina experimental reservadas para eles no estudo. “O médico do estudo seguirá as orientações mais recentes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA e de suas autoridades de saúde locais para oferecer a opção de transição de vacina aos participantes de maneira priorizada”, acrescentaram.

Cerca de 240 israelenses pegaram covid-19 apesar de terem se vacinado. A vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech, comprada por Israel, não contém coronavírus e não pode infectar as pessoas vacinadas, mas o código genético do medicamento precisa de tempo para treinar o sistema imunológico a reconhecer e atacar o novo coronavírus.

A vacina norte-americana requer duas injeções. Segundo estudos, imunidade contra a covid-19 aumenta apenas em oito ou dez dias após a primeira injeção e eventualmente atinge 50% de eficácia.

A segunda injeção é dada depois de 21 dias da primeira dose. A eficácia de 95% é atingida depois de uma semana da segunda injeção, então há 5% de chance de um vacinado ser infectado mesmo depois de a vacina ter atingido pleno potencial.

O canal israelense que divulgou a notícia pediu a todos para permanecerem vigilantes e seguirem todas as precauções contra o coronavírus durante um mês depois da primeira dose da vacina.

Israel está realizando a campanha da vacinação em massa, e já viu mais de um milhão de israelenses, ou seja, 12% da população, receberem a vacina da Pfizer/BioNTech. Conforme dados da Universidade de Oxford, trata-se do maior número per capita de vacinados no mundo.

A primeira fase da vacinação prioriza profissionais de saúde e idosos, antes de passar para outras categorias da população. Uma a cada mil pessoas relatou efeitos colaterais leves após a injeção, inclusive fraqueza, tontura e febre, bem como dor, inchaço e vermelhidão no local onde a vacina foi injetada. Apenas algumas dezenas de vacinados precisaram de atenção médica, segundo o Ministério da Saúde de Israel.

Desde o início da vacinação em 20 de dezembro, pelo menos quatro pessoas em Israel morreram pouco depois de receber a vacina, segundo informou a emissora pública Kan. No entanto, o Ministério da Saúde israelense relatou que três das quatro mortes não estavam ligadas à vacina. O quarto caso – da morte de um homem de 88 anos com condições pré-existentes – atualmente está sendo investigado.

