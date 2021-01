Mundo Os líderes da Câmara e do Senado nos Estados Unidos têm as suas casas vandalizadas após o Congresso do País bloquear o aumento de auxílio na pandemia

A casa da presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, foi vandalizada. (Foto: Reprodução)

A casa do líder da maioria republicana no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, e a da presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi, foram vandalizadas, informou a imprensa americana.

Uma cabeça de porco e sangue falso foram encontrados do lado de fora da casa de Pelosi em São Francisco. As frases “$ 2K”, “Cancelar aluguel!” e “Queremos tudo” também foram pichadas na porta de sua garagem, em referência aos esforços fracassados dos congressistas democratas para aumentar os cheques de socorro para minimizar os efeitos econômicos da pandemia de US$ 600 para US$ 2 mil. A polícia local está encarregada da investigação, informou a NBC News.

Já as inscrições “Onde está meu dinheiro” e “Mitch mata os pobres” estavam escritas na porta da frente e na janela da casa de McConnell em Louisville, Kentucky. McConnell divulgou um comunicado condenando o vandalismo em sua casa, ao qual se referiu como “birra radical”

“Passei minha carreira lutando pela Primeira Emenda e defendendo protestos pacíficos”, afirmou, referindo-se ao artigo da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. “O vandalismo e a política do medo não têm lugar em nossa sociedade”, completou. A polícia de Louisville está investigando o incidente, mas ainda não há suspeitos, segundo seu porta-voz, Dwight Mitchell.

Esses ataques de vandalismo aconteceram após um novo pacote de ajuda para mitigar a crise do coronavírus no país, no valor de US$ 892 bilhões, ter sido aprovado pelo Congresso, após intenso debate, e então ratificado pelo presidente Donald Trump no final de dezembro, após vários dias de resistência.

Os republicanos no Congresso bloquearam uma proposta dos democratas para mais do que triplicar o valor dos cheques destinados aos americanos mais vulneráveis, de US$ 600 para US$ 2 mil, um aumento que era apoiado por Trump. “O Senado não será intimidado a fazer mais empréstimos, que irão para as mãos de amigos ricos dos democratas que não precisam dessa ajuda”,— disse McConnell a repórteres.

Os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 350 mil mortos pelo novo coronavírus no domingo (3), de acordo com o levantamento mais recente da Universidade Johns Hopkins. A instituição americana registrou 350.215 óbitos em um total de 20 431.220 casos, maiores números entre os países que a universidade compila os dados.

A marca é alcançada quando os EUA começam vacinar seus trabalhadores de saúde e moradores de casas de repousos, mas com autoridades sanitárias temerosas de que as festas de fim de ano possam causar um aumento ainda maior de casos e óbitos na segunda onda da pandemia. Estados como Califórnia e Carolina do Norte registraram recorde de casos nos últimos dias.

O infectologista Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA, disse em entrevista para a emissora ABC que é realista o plano do presidente eleito Joe Biden de administrar 100 milhões de vacinas nos 100 primeiros dias do mandato. “Nós podemos vacinar um milhão de pessoas por dia, já fizemos grandes mutirões de vacinação em nossa história, não seria diferente agora.”

Fauci, que lidera as iniciativas do governo americano no combate à pandemia, admitiu que o início da vacinação está mais lento que o esperado, mas que não era surpresa por conta da escala e das dificuldades de armazenamento dos imunizantes. “Não estamos no ritmo que gostaríamos de estar”, afirmou o infectologista.

