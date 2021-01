Mundo Os pacientes de coronavírus que seguem sem olfato preocupam por aspectos psicológicos e nutricionais

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2021

Impacto da perda desse sentido é maior do que se imagina e pesquisadores tentam descobrir causas e tratamentos. (Foto: Reprodução)

Até março, quando tudo começou a ficar com gosto de papelão, Katherine Hansen tinha um olfato tão apurado que podia recriar quase qualquer prato de restaurante em casa sem a receita, apenas lembrando dos aromas e sabores.

Então o coronavírus chegou. Um dos primeiros sintomas de Hansen foi a perda do olfato e, em seguida, do paladar. Ela ainda não consegue sentir o gosto da comida e diz que não tolera mastigá-la. Agora vive principalmente de sopas e shakes.

“Eu sou como alguém que perde a visão quando adulta”, disse Hansen, uma corretora que mora fora de Seattle, nos Estados Unidos. “Eles sabem como algo deve ser. Eu sei qual deve ser o gosto, mas não consigo chegar lá.”

A diminuição do olfato, chamada anosmia, surgiu como um dos sintomas reveladores da Covid-19. É o primeiro sintoma para alguns pacientes e, às vezes, o único. Freqüentemente acompanhada por uma falta de paladar, a anosmia ocorre abrupta e dramaticamente nesses pacientes, quase como se um botão tivesse sido acionado.

A maioria retoma os sentidos do olfato e do paladar depois de se recuperar, geralmente em semanas. Mas em uma minoria de pacientes, como Hansen, a perda persiste, e os médicos não podem dizer quando ou se os sentidos voltarão.

Os cientistas sabem pouco sobre como o vírus causa anosmia persistente ou como curá-la. Mas os casos estão se acumulando à medida que o coronavírus se espalha pelo mundo, e alguns especialistas temem que a pandemia possa deixar um grande número de pessoas com uma perda permanente de olfato e paladar. A perspectiva desencadeou uma luta urgente entre os pesquisadores para aprender mais sobre por que os pacientes estão perdendo esses sentidos essenciais e como ajudá-los.

“Muitas pessoas vêm fazendo pesquisas olfativas há décadas e recebendo pouca atenção”, disse Dolores Malaspina, professora de psiquiatria, neurociência, genética e genômica da Icahn School of Medicine no Mount Sinai, em Nova York. “A Covid está virando esse campo de cabeça para baixo.”

Consequências psicológicas

O olfato está intimamente ligado ao paladar e ao apetite, e a anosmia freqüentemente priva as pessoas do prazer de comer. Mas a ausência repentina também pode ter um impacto profundo no humor e na qualidade de vida.

Estudos têm relacionado a anosmia ao isolamento social e anedonia, uma incapacidade de sentir prazer, bem como uma estranha sensação de distanciamento e isolamento. Memórias e emoções estão intimamente ligadas ao cheiro, e o sistema olfativo desempenha um papel importante, embora amplamente desconhecido, no bem-estar emocional, disse Sandeep Robert Datta, professor-associado de neurobiologia da Harvard Medical School.

“Você pensa nisso como um bônus”, disse Datta. “Mas quando alguém é privado do seu olfato, isso muda a forma como eles percebem o ambiente e seu lugar no ambiente. A sensação de bem-estar das pessoas diminui. Pode ser muito chocante e desconcertante.” Muitos pacientes descrevem a perda como extremamente perturbadora, até mesmo debilitante, ainda mais porque é invisível para os outros.

“O cheiro não é algo a que prestamos muita atenção até que desapareça”, disse Pamela Dalton, que estuda a ligação do olfato com a cognição e a emoção no Monell Chemical Senses Center, na Filadélfia. “Então as pessoas percebem, e é bastante angustiante. Nada é igual. ”

Cientistas britânicos estudaram as experiências de 9.000 pacientes da Covid-19 que se juntaram a um grupo de apoio do Facebook criado pelo grupo de caridade AbScent entre 24 de março e 30 de setembro. Muitos membros disseram que não só perderam o prazer de comer, mas também de se socializar. A perda fragilizou seus vínculos com outras pessoas, afetando as relações íntimas e deixando-as isoladas, até desligadas da realidade.

