A Policia Militar prendeu em flagrante, na noite de quarta-feira (12), dois homens suspeitos de aplicar golpes em clientes da Caixa Econômica Federal no Distrito Federal. De acordo com a investigação, a dupla obtinha dados das vítimas na internet e sacava ilegalmente os valores do auxílio emergencial, de R$ 600.

De acordo com a polícia, os suspeitos estavam “em atitude suspeita” no terminal bancário, na QI 7 do Guará, quando foram abordados. Com eles, os militares apreenderam R$ 28,2 mil em espécie. Cerca de R$ 4 mil estavam escondidos em um carro.