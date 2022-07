Política A pouca distância: Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet têm agenda neste sábado em Salvador

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2022

Os atos de Lula e Bolsonaro serão realizados a menos de cinco quilômetros de distância um do outro. Foto: Reprodução Os atos de Lula e Bolsonaro serão realizados a menos de cinco quilômetros de distância um do outro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os pré-candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MBD) estarão em Salvador na manhã deste sábado (2) para eventos de pré-campanha. A data é marcada pela celebração do Dia da Independência da Bahia.

Lula participará de um ato às 10h30min, no estacionamento da Arena Fonte Nova. O ex-presidente estará ao lado de figuras do partido no Estado, como o atual governador, Rui Costa, o senador Jaques Wagner e o pré-candidato ao governo Jerônimo Rodrigues (PT).

Já Bolsonaro realizará uma motociata com apoiadores. A concentração será no Farol da Barra, às 8h. O evento não consta na agenda oficial do presidente, mas foi divulgado nas redes sociais do ex-ministro da Cidadania João Roma (PL), pré-candidato ao governo do Estado.

Os atos serão realizados a menos de cinco quilômetros um do outro. No entanto, o percurso previsto para a motociata segue em direção à orla da cidade, e, por isso, não há previsão de encontro entre os participantes.

Ciro Gomes e Simone Tebet convidaram apoiadores para o mesmo local e em horários próximos. A emedebista participará de uma celebração à Independência do estado no Largo da Lapinha, com início previsto às 6h30min, acompanhada do pré-candidato a deputado federal Joceval Rodrigues (Cidadania) e do presidente do Cidadania, Roberto Freire.

Já o ex-ministro Ciro Gomes cumpre agenda às 7h30min. Ele será recebido pela vice-prefeita de Salvador, Ana Paula (PDT). Apesar da proximidade dos eventos, a assessoria de Ciro afirmou não ter conhecimento sobre um esquema de segurança para impedir conflitos.

O local fica a três quilômetros da Arena Fonte Nova, onde o ex-presidente Lula reunirá seus apoiadores.

Há ainda outra semelhança entre as agendas de Ciro e Tebet. Ambos os candidatos se reuniram nesta sexta-feira (1º) com o atual prefeito da cidade, Bruno Reis, que é do União Brasil, sigla do presidenciável Luciano Bivar, que esteve nesta sexta-feira em Porto Alegre. O candidato esteve na Rede Pampa, onde concedeu entrevista para o apresentador Paulo Sérgio Pinto.

