Rio Grande do Sul A primavera começa nesta terça-feira, em uma semana marcada por temperaturas em alta no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os dias devem ser ensolarados ou parcialmente nublados até a quarta-feira. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O adeus ao inverno e a chegada da primavera (22 de setembro a 21 de dezembro), nesta terça-feira, ocorrerão em uma semana caracterizada inicialmente pela presença da massa de ar frio e seco sobre o Rio Grande do Sul, cedendo espaço a dias ensolarados até a quarta-feira. Já nos dois seguintes o céu deve voltar a ficar nublado e a chuva tende a cair novamente no sábado e domingo.

Uma zona de alta pressão atmosférica atua sobre o território gaúcho antes de se deslocar no começo da noite rumo ao Oceano Atlântico. Esta segunda-feira (21) ainda deve ser fria em boa parte do mapa do Estado, com chance de geada na madrugada nas regiões Sul, Serra e da Campanha.

Já na terça-feira, primeiro dia da nova estação, o frio passa a perder força intensidade e as temperaturas entram em elevação. A partir daí a previsão é de tempo firme, com tardes de clima agradável ou mesmo quente. Em diversas cidades as máximas poderão se aproximar dos 30ºC.

Em Porto Alegre, os termômetros devem assinalar índices entre 7ºC e 18ºC nesta terça-feira, 10ºC e 24ºC no dia seguinte, e 14ºC e 27ºC na quinta, nas já com o tempo nublado ou parcialmente nublado. Os dados são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Nova estação

Com sua denominação originária do latim “primo vere” (que significa como “primeiro verão”), a primavera marca a transição da seca e do frio do inverno para o calor e o ar úmido do verão na maioria das Regiões brasileiras. A estação costuma trazer aumento da chuva e das temperaturas.

Na Região Sul, as frentes frias tendem a passar rapidamente, deixando o ar mais seco. Isso se deve ao fenômeno La Niña, que mesmo fraco e curta duração neste ano, deve reduzir as condições para chuva nessa área do País.

Desde o começo de setembro de 2020, as águas do oceano Pacífico Equatorial Leste estão com temperatura abaixo da média. É este resfriamento que caracteriza o fenômeno oceânico-atmosférico La Niña que, assim como o El Niño (aquecimento acima do normal do Pacífico Equatorial Leste), modifica o padrão de chuva e de temperatura em diversas regiões do planeta.

Feriado farroupilha

Celebrado neste domingo em todo o Rio Grande do Sul, o feriado estadual de 20 de Setembro – alusivo à Revolução Farroupilha (1835-1845) – registrou temperaturas de “renguear cusco”, como diz a expressão popular gaúcha alusiva ao frio mais intenso. O penúltimo dia do inverno teve baixas temperaturas em diversas regiões e até mesmo sensação térmica negativa em quase 20 cidades.

Foi o que aconteceu, por exemplo, em Quaraí (Fronteira-Oeste), onde os termômetros indicaram mínimas de 0,8ºC e sensação térmica inferior a 3ºC, menor índice registrado pelos serviços meteorológicos ao longo do dia. Situação semelhante experimentaram os habitantes de Dom Pedrito (Região da Campanha), com mínima de 1,3ºC e sensação térmica em torno de -0,5%.

Um dos principais destinos turísticos do País, as cidades de Gramado e Canela (Serra Gaúcha) ofereceram a moradores e visitantes um a temperatura de 2,3°C no momento mais frio, o início da manhã. Mas a sensação ficou bem mais abaixo: -2,9°C.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre também foi necessário reforçar os agasalhos, sobretudo durante a manhã, devido ao frio acompanhado de ventos, sob um céu nublado a parcialmente nublado e que eventualmente abriu espaço para maior incidência de sol, contribuindo para que muita gente saísse à rua.

Os termômetros, porém, mostraram níveis mais amenos que no Interior do Estado, com mínima de 9,4°C e sensação térmica de 6,4°C, antes da elevação de temperaturas ao longo da tarde.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul