Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2020

Medida abrange itinerários de diferentes bairros da capital gaúcha. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA)

Quem depende do transporte público para deslocamentos em Porto Alegre deve estar atendo a uma série de mudanças em diversos itinerários durante os dias úteis, já a partir desta segunda-feira (21). De acordo com o detalhamento informado pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), as novidades incluem ônibus e lotação em diferentes bairros da cidade.

As linhas 631, T-1, T-7 e 493 têm ampliação na oferta. Já as linhas 731, 701, 704, 704.1, 110, 171.6, 436 e 4944 passam a apresentar alterações em suas tabelas horárias. Além disso, será reativada a linha 494 e entra em operação a nova linha, A-25.

O sistema de lotação, por sua vez, inclui readequação na oferta das linhas 10.7-Belém Novo e 10.71-Belém Novo Via Chapéu do Sol (já em operação desde este sábado) e da 10.6-Restinga, todas na Zona Sul.

“Para melhor atender a população, os ajustes na oferta são realizados conforme análises diárias da demanda de passageiros de cada linha”, ressaltou a prefeitura. As tabelas horárias atualizadas estão disponíveis no site www.eptc.com.br e também podem ser conferidas por meio da função GPS do aplicativo do Cartão Tri.

Zona Leste

Também nesta segunda-feira, será retomada a operação regular da faixa reversível da Estrada João de Oliveira Remião, no bairro Lomba do Pinheiro (Zona Leste), das 6h30min às 8h30min de segunda a sexta-feira. O sistema havia sido suspenso em 23 de março, após a redução no fluxo de veículos por causa das medidas restritivas no âmbito do combate à pandemia de coronavírus.

No trecho entre o Beco do David e a avenida Bento Gonçalves, a pista do sentido Centro-Bairro terá mão-dupla, sendo uma faixa somente para os ônibus e lotações que se deslocam para área central. A outra faixa estará disponível para o trânsito normal, sentido Centro-bairro.

Com a alteração, os veículos procedentes de Viamão (pela RS-040 e avenida Bento Gonçalves), não poderão mais acessar à esquerda na João de Oliveira Remião. O acesso deverá ser realizado anteriormente na rua Dolores Duran. Entretanto, essa manobra seguirá sendo permitida aos ônibus.

(Marcello Campos)

