Mundo A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, cancela sua aparição em campanha por causa de uma “tosse persistente”

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

Melania e Trump foram diagnosticados com Covid-19 no começo do mês. (Foto: Reprodução)

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, cancelou uma rara aparição conjunta com seu marido, Donald Trump, em um comício de campanha nesta terça-feira (20) devido a uma “tosse persistente”, disse uma porta-voz. Melania e o presidente foram diagnosticados com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, no começo do mês.

“A senhora Trump continua sentindo-se melhor a cada dia depois de sua recuperação da Covid-19, mas com uma tosse persistente e, por precaução, não viajará hoje”, disse Stephanie Grisham em um comunicado oficial.

A presença da primeira-dama ao lado de Trump em Erie, Pensilvânia, seria a primeira em um comício de campanha em mais de um ano.

Diagnosticada com Covid-19 ao mesmo tempo que seu marido, em 1º de outubro, Melania anunciou na semana passada que um novo teste deu negativo para o vírus.

O presidente foi hospitalizado por três dias devido à doença e, depois de dizer que corria risco de morte, agora parece ter se recuperado. O caso da primeira-dama foi descrito como consideravelmente mais brando.

No entanto, na declaração incomum intitulada “Minha experiência pessoal com Covid-19”, publicada em 14 de outubro em sua conta no Twitter, Melania Trump disse que as sequelas foram duras.

“Parecia ser uma montanha-russa de sintomas nos dias seguintes. Senti dores no corpo, tosse e dor de cabeça, e me senti extremamente cansada na maior parte do tempo”, disse ela.

Segundo a primeira-dama, ao contrário do presidente Donald Trump, que recebeu intensa terapia medicamentosa experimental e oxigênio, ela optou “por um caminho mais natural em termos de remédios, preferindo vitaminas e alimentos saudáveis”.

Foi nessa declaração que ele revelou que o filho Barron, de 14 anos, também havia sido infectado, embora já tenha se recuperado totalmente.

“Encorajo todos a continuarem levando uma vida o mais saudável possível”, escreveu Melania Trump. “Uma dieta balanceada, ar puro e vitaminas são realmente essenciais para manter nosso corpo saudável”, acrescentou, destacando também a importância da “compaixão” e da “humildade”.

O presidente norte-americano está realizando pelo menos um comício eleitoral por dia nas últimas duas semanas antes da eleição, mas não divide o palco com sua mulher desde o discurso dela para a Convenção Nacional Republicana, que ocorreu no mês de agosto, diretamente da Casa Branca.

