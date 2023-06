Política A rotina do ex-ministro Anderson Torres desde que saiu da prisão

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2023

Apesar dos conselhos para evitar ler notícias da imprensa, o ex-ministro acompanha tudo que sai com seu nome. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

Desde de que deixou a prisão, há quase um mês, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres evita sair de casa e encontrar lideranças políticas que o procuraram. Até o momento, suas saídas se resumem, especialmente, a levar as filhas na escola, visitar os pais e ir semanalmente ao escritório de seu advogado, Eumar Novacki. É de lá que Torres faz as audiências semanais exigidas pela Justiça.

O ex-ministro, que é monitorado por tornozeleira eletrônica, também continua com o acompanhamento psiquiátrico que já tinha na prisão. Torres, no entanto, está reduzindo as doses dos medicamentos que usava quando estava preso.

Apesar dos conselhos para evitar ler notícias da imprensa, o ex-ministro acompanha tudo que sai com seu nome. Além disso, tem lido todos os depoimentos dados no âmbito dos casos em que é investigado na Polícia Federal (PF).

Pessoas próximas a Torres relataram que ele foi procurado por interlocutores do clã Bolsonaro depois que deixou a prisão, mas se recusou a encontrá-los. O senador Flávio Bolsonaro negou à coluna que tenha tentado fazer contato com o ex-ministro e alegou que poderia ser acusado de “obstrução de justiça”.

Torres responde a inquéritos na PF relacionados aos atos extremistas de 8 de janeiro, a ações da Polícia Rodoviária Federal na eleição do ano passado e maus-tratos das aves que criava em sua casa.

Novo inquérito

O ex-ministro da Justiça está enfrentando uma nova investigação por parte da Polícia Federal, em um inquérito aberto recentemente e mantido em sigilo. Segundo informações transmitidas pela CNN Brasil, a investigação está relacionada aos pássaros que foram compreendidos em sua residência.

Os pesquisadores estão analisando a possibilidade de maus-tratos aos animais. Em fevereiro, Torres recebeu uma multa de R$ 54 milhões do Instituto Brasília Ambiental (Ibram) por irregularidades na criação de pássaros. Na época, cerca de 60 animais de espécies silvestres foram encontrados em sua casa, criados ilegalmente.

No mês passado, o Ibram conduziu outra operação na residência do ex-ministro, dessa vez em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama). Mais de 55 animais foram apreendidos e levados para um centro de triagem de animais silvestres.

Uma análise posterior revelou que Torres transferiu todo o seu plantel de pássaros para sua mãe, ultrapassando o limite de transferência permitido para criadores amadores. Segundo o Ibama, ambos os registros de criação indicavam o mesmo endereço, que também era compartilhado por um criadouro comercial, o que é proibido pela legislação.

