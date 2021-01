Tecnologia A Samsung está encerrando a linha Galaxy Note

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A Samsung ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. (Foto: Reprodução)

Nesta quarta-feira (20), o conhecido informante de vazamentos da Samsung Ice Universe sugeriu que a sul-coreana está, de fato, encerrando sua linha Galaxy Note. Segundo os recentes rumores, a empresa estaria integrando as principais características dos modelos Note na linha Galaxy S, priorizando suas linhas de celulares dobráveis, como os Galaxy Z Fold e Flip.

A postagem no Twitter do informante é breve e nada sutil, composta das palavras “Galaxy Note” e uma imagem simulando os créditos de um filme dizendo “O Fim”, em inglês. Apesar de sucinto, o tuíte ganha relevância ao considerar o histórico de acertos dos rumores de Ice Universe, principalmente se tratando da Samsung. Nos comentários, é possível conferir o imediato descontento dos fãs da linha, com reclamações que datam desde os modelos Note 10 e sua versão Plus.

Da mesma maneira, o informante Mauri QHD afirmou recentemente que a linha Galaxy Note 21 não será lançada, citando uma fonte “100% confiável” em sua postagem no Twitter. Outro indicativo que reforça o rumor é a recém integração da S Pen à linha Galaxy S21, uma das principais diferenças entre os modelos. A Samsung ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Sensor

Quando a Samsung introduziu seu novo flagship da linha Galaxy S21, era esperado que a empresa investisse pesado no conjunto de câmeras do aparelho. E como de costume, foi o que recebemos: a sul coreana apresentou novos detalhes do potente sensor de 108 megapixels presente no S21 Ultra, seu topo de linha.

O ISOCELL HM3, nome oficial do sensor, apresenta melhorias significativas em comparação ao HM1, seu antecessor que está presente tanto no S20 Ultra quanto no Note 20 Ultra. As melhorias incluem HDR melhor, mais performance do foco automático e maior qualidade em fotos com menos luz.

O HDR melhorado fica por conta do Smart ISO Pro, uma tecnologia que combina duas capturas de imagem em ISO alto e baixo simultaneamente, evitando o efeito de ghosting que é perceptível quando se captura objetos em movimento.

Após a combinação das duas capturas, ambas são formadas em uma única imagem de 12 bits – ou seja, a imagem RAW contém 64 vezes mais informação de cor que uma imagem de 10 bits, já que os 12 bits está presente em cada um dos canais RGB da imagem.

O sensor de 1/1.33” funciona em um grid de pixels de 12,000 x 9,000 (108 MP), com cada pixel do tamanho de 0.8 micrometros. Ao capturar uma imagem, o HM3 utiliza o recurso Nonapixel que combina 9 pixels em um, imitando um sensor de 12 MP com pixels do tamanho de 2.4 ?m.

Além disso, o HM3 conta com recurso de baixo ruído ao tirar fotos em ambientes com pouca luz, melhorando a sensibilidade de luz em 50%, resultando em fotos mais claras e com mais brilho.

Se tratando de vídeo, o HM3 consegue realizar capturas em 8K em 30 fps, 4K em 120 fps e 1080p em 240 fps, embora o S21 Ultra esteja limitando as capturas de 8K em 24fps.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia