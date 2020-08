A Samsung apresentou o fone de ouvido Bluetooth Galaxy Buds Live nesta quarta-feira (05) para ampliar o leque de opções dos consumidores. O acessório, anunciado na segunda edição do Samsung Unpacked 2020, traz um curioso formato que o permite ficar alojado no ouvido sem depender de borrachas para vedação. Ainda assim, tem como destaque o cancelamento ativo de ruído, que o coloca como mais um oponente do AirPods Pro, da Apple.

O modelo é vendido nos Estados Unidos por US$ 170, o que dá R$ 900 pela cotação do dia, e a expectativa é de que, no Brasil, o Buds Live tenha preço próximo do Buds+, que sai por R$ 999 nas lojas nacionais. Por enquanto, ainda não há informações sobre a chegada do novo fone ao mercado nacional.

O alto-falante tem assinatura AKG e 12 mm, o que o posiciona acima do Buds tradicional e do Buds+. Cada peça oferece ainda um canal específico para os graves.

O gerente de dispositivos móveis Renato Citrini explica que há três microfones – dois externos e um interno. A inteligência artificial percebe o ruído ao redor e escolhe a melhor fonte de áudio.

Em relação à bateria, a Samsung promete 6 horas de reprodução contínua nos earbuds. Com o estojo carregador, a marca fala em 21 horas de autonomia. Além disso, o Buds Live traz carregamento rápido, garantindo cerca de uma hora de uso em apenas 5 minutos na case. Assim como seu antecessor Buds+, o novo modelo também oferece carregamento sem fio.

São três opções de cor: preto, branco e bronze. Aliás, esta última marca presença em todos os anúncios de hoje da Samsung, inclusive o Galaxy Note 20 e o Galaxy Note 20 Ultra, mais novos rivais do vindouro iPhone 12.

Galaxy Note 20

A Samsung revelou o celular de ponta Galaxy Note 20. Ele foi anunciado nesta quarta-feira (05) junto com o Galaxy Note 20 Ultra, modelo mais parrudo. Ambos têm tela grande, caneta eletrônica e ficha técnica poderosa. O preço varia de US$ 1.000 a US$ 1.450 no mercado americano, o que dá entre R$ 5.270 e R$ 7.645 na cotação do dia. Desta forma, a gigante sul-coreana apresenta novas opções para competir com o vindouro iPhone 12.

Os smartphones chegam às lojas dos Estados Unidos em 21 de agosto. Já é tradição trazê-los ao mercado doméstico num intervalo curto, mas a Samsung Brasil não revelou nem datas, nem preços sugeridos. O anúncio foi feito durante a segunda edição do evento Samsung Unpacked 2020.

O vice-presidente de relações institucionais da empresa para a América Latina, Mario Lafitte, disse que a linha Note 20 “traz a potência de um PC aliada à melhor experiência gamer”. Ela utiliza Android 10 junto com os aplicativos e interface da Samsung One UI.