O PS4 nunca teve esta segunda opção totalmente digital. Ainda que muitos jogadores optem por comprar apenas games baixados na PSN, todos os modelos do PS4 acompanham entrada para discos de jogos ou filmes.

Controles

Como já havia sido revelado, o DualSense é o novo controle do PS5. Ele acompanha inúmeras mudanças, que vão além do nome. Gatilhos adaptados e sensor de feedback tátil são algumas das principais inclusões do DualSense, que também terá microfone embutido e novas formas de jogar com sensores.