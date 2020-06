Geral Modelo de embrião humano é criado a partir de células-tronco

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

Estrutura se assemelha a um embrião de 18 a 21 dias de desenvolvimento. (Foto: Naomi Moris/University of Cambridge)

Cientistas da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em colaboração com o Instituto Hubrecht, na Holanda, desenvolveram um novo modelo para estudar um dos estágios iniciais do desenvolvimento humano usando células-tronco embrionárias. Um artigo sobre o assunto foi publicado na revista científica Nature.

O modelo se assemelha a um embrião com 18 a 21 dias de desenvolvimento e permite que os pesquisadores observem os processos subjacentes à formação do plano corporal, fase em que o embrião de um animal organiza sua anatomia com base no filo ao qual pertence. Essa etapa é desenvolvida graças ao processo da gastrulação, em que três camadas distintas de células se formam. Mais tarde, elas darão origem a todos os principais sistemas do corpo: a ectoderme (camada externa do embrião) criará o sistema nervoso; a mesoderme, os músculos; e a endoderme, o intestino.

Até agora os cientistas nunca haviam observado a gastrulação — muitos países têm regulamentos que impedem o cultivo de embriões com mais de 14 dias. Ainda assim, estudar esta “caixa preta” do processo embrionário é essencial. De acordo com os especialistas, uma melhor compreensão da gastrulação humana pode lançar luz sobre muitos problemas médicos que surgem neste período, como é o caso de alguns distúrbios genéticos.

“Essa importante descoberta nos ajudará a entender os mecanismos críticos do planejamento do corpo humano”, disse Li Tianqing, biólogo do Instituto de Medicina Translacional Primaz em Yunnan, China, que não fez parte do estudo, em entrevista à Nature.

Método

Os especialistas utilizaram células-tronco embrionárias humanas para gerar um conjunto tridimensional de células chamado de gastruloides. Esses gastruloides se diferenciam em três camadas organizadas de maneira semelhante à criada no processo de plano corporal.

Para produzir gastruloides no laboratório, a equipe se baseou em experimentos anteriores com células-tronco embrionárias de camundongos. Os pesquisadores levaram dois anos para descobrir as condições certas para o desenvolvimendo das células humanas, mas deu certo.

Eles utilizaram uma “colônia” compacta de cerca de 300 a 500 células e as trataram com um produto químico chamado Quíron, que acelerou seu desenvolvimento. Os cientistas, então, separaram as partículas e as colocaram em uma espécie de manancial para que pudessem crescer ainda mais.

As células se desenvolveram em estruturas 3D por conta própria e, em seguida, imitaram espontaneamente o processo de gastrulação. “É um processo muito simples, porque as próprias células fazem o trabalho duro”, disse Naomi Moris, pesquisadora da Universidade de Cambridge, em comunicado.

Vale ressaltar que os gastroloides não têm o potencial de se transformarem em um embrião totalmente formado, pois não têm células cerebrais ou nenhum dos tecidos necessários para implantação no útero. Segundo os cientistas, isso significa que eles nunca seriam capazes de progredir para a formação de fetos humanos, por exemplo.

“Nosso sistema é um primeiro passo para modelar o surgimento do plano corporal humano e pode ser útil para estudar o que acontece quando as coisas dão errado, como em defeitos congênitos”, explicou Moris.

