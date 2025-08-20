Tecnologia A SpaceX, empresa de foguetes e internet via satélite de Elon Musk, recebe bilhões de dólares do governo e nunca precisou pagar impostos

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

As grandes empresas de tecnologia costumam pagar bilhões em impostos federais sobre a renda.

A SpaceX, empresa de foguetes e internet via satélite de Elon Musk, recebeu bilhões de dólares em contratos federais ao longo de suas mais de duas décadas de existência.

Mas a SpaceX provavelmente pagou pouco ou nenhum imposto de renda federal desde sua fundação em 2002 e disse em particular aos investidores que talvez nunca precise pagar nenhum, de acordo com documentos internos da empresa analisados pelo The New York Times.

As finanças da fabricante de foguetes são mantidas em segredo há muito tempo porque a empresa é privada. Mas os documentos analisados pelo The Times mostram que a SpaceX pode aproveitar um benefício fiscal legal que lhe permite usar os mais de US$ 5 bilhões em prejuízos acumulados até o final de 2021 para compensar o pagamento de rendimentos tributáveis futuros. O presidente Trump fez uma mudança em 2017, durante seu primeiro mandato, que eliminou a data de validade do benefício fiscal para todas as empresas. Para a SpaceX, isso significa que quase US$ 3 bilhões de suas perdas podem ser aplicados indefinidamente contra a renda tributável futura.

Especialistas em impostos consultados pelo The Times disseram que não ter que pagar US$ 5 bilhões em impostos federais sobre a renda era substancial e notável para uma empresa que dependeu de contratos com o governo dos Estados Unidos em um grau incomum. A SpaceX trabalha em estreita colaboração com o Pentágono, a Nasa e outras agências, o que lhe confere um papel vital na segurança nacional. Em 2020, os contratos federais geraram quase 84% da receita da fabricante de foguetes, de acordo com os documentos, um número que não havia sido divulgado anteriormente.

As grandes empresas de tecnologia — incluindo algumas que aproveitaram o benefício fiscal — costumam pagar bilhões em impostos federais sobre a renda. A Microsoft, por exemplo, disse que esperava pagar US$ 14,1 bilhões em impostos federais sobre a renda no último ano fiscal.

A SpaceX pode usar o benefício fiscal mesmo que seus negócios prosperem. De acordo com uma medida de lucratividade corporativa, a empresa teve cerca de US$ 5 bilhões em lucros com suas operações principais no ano passado, acima dos US$ 2,6 bilhões em 2023, de acordo com o que a empresa informou em particular a algumas partes interessadas.

Danielle Brian, CEO do Project on Government Oversight, um grupo que investiga corrupção e desperdício no governo, disse que o benefício fiscal tem historicamente como objetivo incentivar as empresas a permanecerem em atividade durante tempos difíceis.

Ela disse que era “curioso” que a SpaceX estivesse usando esse benefício, pois “ele claramente não se destina a uma empresa que está indo tão bem”.

Musk transformou a SpaceX em uma das empresas mais influentes do mundo, que domina a indústria espacial por meio de seus foguetes e seu serviço de internet via satélite, a Starlink. Ela tem sido a joia da coroa de seu império empresarial e uma fonte essencial de sua riqueza e poder, juntamente com sua empresa de veículos elétricos, a Tesla. Também deu a Musk uma posição de destaque no cenário mundial, permitindo-lhe influenciar a geopolítica.

(Com O Estado de S.Paulo)

