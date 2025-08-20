Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Tecnologia Com influência de tarifas, novo iPhone custará mais caro

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O reajuste deve fazer o iPhone 17 Pro custar US$ 1.049 e 17 Pro Max, US$ 1.249 – preços nos EUA.

Foto: Reprodução
O reajuste deve fazer o iPhone 17 Pro custar US$ 1.049 e 17 Pro Max, US$ 1.249 – preços nos EUA. (Foto: Reprodução)

A nova linha do iPhone está às vésperas do anúncio oficial, mas, além dos modelos em si, a expectativa é de um aumento nos preços, segundo Edison Lee, consultor de mercado do banco Jefferies. O novo preço é resultado das tarifas de importação sobre produtos feitos na China e enviados para os Estados Unidos adotadas por Donald Trump neste ano.

Lee afirma que o aumento será de US$ 50 em todos os modelos, exceto a versão básica (US$ 799). A Apple vai lançar quatro possíveis dispositivos: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro e 17 Pro Max, segundo o site Mac Rumors.

O reajuste deve fazer o iPhone 17 Pro custar US$ 1.049 e 17 Pro Max, US$ 1.249 – preços nos EUA. Como o modelo Air substitui o iPhone Plus, o valor ainda não é conhecido, mas a consultoria afirma que o aumento também vale para a novidade.

Dados de operadoras de telefonia mostram alta de 22% nas vendas de iPhone no 2º trimestre

Além do efeito das tarifas, os US$ 50 a mais refletem outros dois fatores: o novo design dos aparelhos e a crescente demanda por dispositivos da marca.

Enquanto a fabricante do iPhone aposta na inclusão de recursos inéditos, novo design e melhorias nas câmeras e tela, o aumento previsto por Lee acompanha uma estimativa positiva de vendas no segundo trimestre de 2025. Dados de operadoras de telefonia relatam crescimento de 22% nas vendas de iPhone no período – número bem superior ao projetado pela Apple.

Se o sucesso de vendas recente for confirmado, será a maior alta comercial da empresa nos últimos 18 meses.

Mesmo inevitável, a relação entre as tarifas de Trump e o aumento de preços ainda é tabu para a empresa de Cupertino, na Califórnia. Em junho, o Wall Street Journal ouviu de funcionários que a Apple tenta evitar essa versão para não se arriscar politicamente. A estratégia foi adotada após notícias de que a Amazon poderia mostrar o custo extra ao consumidor em suas etiquetas, o que gerou reação da Casa Branca. A companhia de Jeff Bezos recuou.

Os especialistas, porém, garantem que a opção menos desgastante é repassar parte dos custos ao consumidor. Estima-se que 80% dos iPhones ainda são produzidos na China. As novas taxas já custaram cerca de US$ 900 milhões à Apple neste segundo trimestre.

(Com informações do jornal O Estado de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Tecnologia

A SpaceX, empresa de foguetes e internet via satélite de Elon Musk, recebe bilhões de dólares do governo e nunca precisou pagar impostos
https://www.osul.com.br/com-influencia-de-tarifas-novo-iphone-custara-mais-caro/ Com influência de tarifas, novo iPhone custará mais caro 2025-08-20
Deixe seu comentário

Últimas

Educação Ministro da Educação anuncia criação de campus do Instituto Federal em Rosário do Sul
Política Eduardo Bolsonaro admite em áudio que intenção não era anistia para todos, mas salvar o pai
Política Eduardo xinga Bolsonaro após ser chamado de imaturo em entrevista, mostram mensagens analisadas pela Polícia Federal
Política Em áudio a Bolsonaro, Malafaia critica Eduardo: “Teu filho babaca”
Política Polícia Federal faz buscas e apreensões contra Silas Malafaia
Mundo Bolsonaro planejou pedir asilo político na Argentina, diz a Polícia Federal
Política Jair e Eduardo Bolsonaro são indiciados pela Polícia Federal por coação na ação penal do golpe
Porto Alegre Ibovespa fecha com leve alta; Dólar cai a R$ 5,47, devolvendo ganho da véspera após impasse entre Brasil e Estados Unidos
Mundo Estados Unidos vão considerar manifestações “antiamericanas e antissemitas” nas redes sociais ao analisar pedido de vistos para ida ao país
Brasil Comissão de Valores Mobiliários vê indícios de crime em investimentos de R$ 361 milhões do Banco Master numa clínica em nome de laranja
Pode te interessar

Tecnologia A SpaceX, empresa de foguetes e internet via satélite de Elon Musk, recebe bilhões de dólares do governo e nunca precisou pagar impostos

Tecnologia Inteligência artificial revoluciona a rotina dos advogados, mas também fecha portas

Tecnologia Idosos estão melhorando o desempenho cognitivo ao usar tecnologias digitais

Tecnologia Já é possível programar chamadas no WhatsApp: veja passo a passo