Agressão ao jogador brasileiro aconteceu horas antes de partida contra o Atlético de Madrid (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Alvo de uma provocação violenta feita por torcedores do Atlético de Madrid horas antes do clássico desta quinta-feira (26) com o Real Madrid, Vinicius Junior respondeu na bola. Fez gol e comemorou dançando. Ajudou seu time a vencer o jogo no Santiago Bernabéu por 3 a 1, na prorrogação, eliminar o rival e se classificar para as semifinais da Copa do Rei. E ainda contou com o apoio e solidariedade da torcida do Real.

A provocação ao jogador brasileiro antes da partida foi pesada. Madri amanheceu com um boneco vestido com a camisa dele enforcado e pendurado em uma ponte da cidade, abaixo de uma faixa com a frase: “Madri odeia o Real”, lema da torcida organizada Frente Atlético.

O ato fez o próprio Atlético publicar uma nota de repúdio e desencadeou uma reunião de urgência convocada pela Comissão Estatal contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte da Espanha, que classificou o episódio como “desprezível”.

A provocação em tom de ameaça foi mais um de muitos ataques ao jovem atacante brasileiro, constantemente vítima de racismo na Espanha. Antes do dérbi madrilenho de setembro do ano passado, torcedores colchoneros entoaram cantos racistas direcionados a ele. Durante a partida, no Metropolitano, o atacante foi alvo de mais ofensas. Em dezembro, sofreu novos ataques.

Vinicius está revoltado. No ataque anterior, cobrou das autoridades e da La Liga, organizadora do Campeonato Espanhol, menos notas de repúdio e mais punições. Desta vez, segundo a agência Reuters, o brasileiro teve forte reação.

A agência disse ter conversado com uma pessoa próxima a Vinicius Jr.,que revelou o posicionamento do jogador. “Ele discutirá o assunto com seu clube e equipe jurídica, mas sua posição ainda é a mesma de antes. Espera punição das autoridades, não declarações oficiais’’, relatou a fonte.

Reações

Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se manifestou sobre os ataques racistas e xenofóbicos de ultras do Atlético de Madrid contra Vinicius Junior, do Real Madrid. A entidade máxima do futebol brasileiro afirmou que “repudia veementemente os atos racistas sofridos mais uma vez por Vini Jr. A intolerância e a discriminação não fazem parte do esporte e devem ser extintas da sociedade”.

A CBF ainda demonstrou apoio ao jogador de 22 anos que teve um boneco com uma camisa sua pendurado em uma ponte próxima ao CT do Real Madrid, simulando enforcamento. “Que você siga sempre bailando, driblando e, acima de tudo, com esse sorriso no rosto, Vini! Nós estamos com você”, finalizou a CBF.

Antes da CBF, o próprio Atlético de Madrid se pronunciou sobre o ato, ocorrido na véspera do clássico contra o Real Madrid, pelas quartas de final da Copa do Rei, nesta quinta-feira, no Santiago Bernabéu. O Real e a La Liga também se manifestaram.

