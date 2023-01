Esporte Di María confirma que vai continuar um pouco mais na seleção argentina depois de ganhar a Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

Jogador é titular da seleção argentina desde 2008. (Foto: Reprodução)

O atacante Ángel Di María anunciou nesta sexta-feira que mudou sua decisão de deixar a seleção argentina e que permanecerá na equipe “mais um pouco” depois de vencer a Copa do Mundo no Catar em dezembro.

“Estou aqui para continuar um pouco mais, continuarei, irei ano após ano para ver como estão as coisas”, disse Di María à imprensa local, apesar de ter dito meses atrás que a Copa do Mundo seria sua última competição com a seleção nacional.

“Eles me convenceram (meus companheiros), encheram minha cabeça para continuar, e depois de vencer a Copa do Mundo o desejo estava lá”, acrescentou o jogador, de 34 anos, em sua primeira entrevista após levantar o título da Copa do Mundo.

Em maio do ano passado, Di María havia anunciado que sua caminhada defendendo a seleção argentina estava perto de acabar. “Depois do Mundial acho que é a hora. Há muitos garotos que estão à altura da seleção, estão crescendo e demonstrando um grande nível tanto nos seus clubes como na própria seleção”, disse ele na época.

Di María é titular da seleção argentina desde 2008 e já disputou 129 partidas. Ele se firmou como figura incontestável nos últimos anos com seus gols nas partidas decisivas da Copa América, na Finalíssima contra a Itália e na final do Mundial.

“Tenho o sonho de continuar, então depende do treinador (Lionel Scaloni), que tem sua própria opinião. Tirando o Leo (Messi), somos todos iguais. As listas são feitas de acordo com cada um e não por causa do nome”, disse o atacante.

Scaloni

Di María também indicou que confia em que Scaloni resolverá suas diferenças com a federação argentina e continuará no cargo, apesar de ter adiado a assinatura da renovação de seu contrato.

“Ele ganhou três títulos, é muito difícil para ele sair. Esta comissão técnica mostrou-se à altura e tem de ficar lá muitos anos”, disse.

Scaloni assumiu o comando da seleção argentina após a eliminação na Copa da Rússia (para a campeã França nas oitavas de final), em substituição a Jorge Sampaoli. Desenvolvendo paulatinamente um trabalho de renovação, o técnico levou o selecionado albiceleste a recuperar o bom futebol, inclusive conquistando a Copa América de 2021, no Brasil, e a Copa do Mundo do Catar, em 2022.

De acordo com a “TyC Sports”, Scaloni já foi procurado por clubes europeus, especialmente após o título da Argentina na Copa América 2021. O treinador, porém, tem claro o desejo de permanecer na seleção sul-americana. As permanências de Lionel Messi e Ángel Di María na Albiceleste também pesam para a continuidade do comandante de 44 anos.

