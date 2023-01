Esporte Fifa estuda mudar regra em disputa de pênaltis por causa de Martínez

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

Goleiro argentino é conhecido por "catimbar" na hora dos pênaltis. (Foto: Reprodução)

As atuações de Emiliano Martínez na Copa do Mundo do Catar foram fundamentais para a Fifa e o International Board estudarem fazer uma mudança nas regras do futebol. De acordo com o jornal The Sun, os órgãos querem impedir que os goleiros interfiram e tentem desviar psicologicamente os cobradores de pênaltis antes das cobranças. Caso aprovada, a regra já poderia ser oficializada pelo International Board nos próximos meses.

Desta forma, a mudança colocaria um limite contundente ao estilo de Dibu Martínez, que é conhecido pelos duelos psicológicos que faz com os batedores. No entanto, outros goleiros também sofreriam com a nova regra, dentre eles: Andrew Redmayne, o saltador australiano, o holandês Andries Noppert e o espanhol Kepa, do Chelsea. De acordo com o portal, a medida será tratada em breve e poderá ser oficializada nos próximos meses.

As principais causas que resultaram neste movimento foram as atitudes de Emiliano Martínez durante a Copa do Mundo do Catar. Dibu foi o grande herói da Argentina nas disputas por pênaltis contra a Holanda, nas quartas de final, e a França, na final.

Em ambos as ocasiões, Martínez buscou desestabilizar o mental dos batedores adversários com provocações e catimba. A ideia da Fifa é de que os goleiros não interajam com os cobradores na hora das penalidades.

“É uma coisa que me vem no momento, sei que nos pênaltis fico forte, sei que me respeitam porque os jogadores rivais me falaram. Quando defendo o primeiro pênalti em uma final mundial, sei que o outro menino ia ficar muito nervoso, tentei jogar com ele mentalmente jogando a bola fora, conversando com ele… E ele chutou para fora”, explicou Dibu dias depois da final da Copa.

Historicamente, os cobradores sempre tiveram vantagens sobre os goleiros em disputa de pênaltis. Contudo, com o cresciemento dos estudos por parte dos arqueiros para aumentar o número de defesas, o jogo psicológico foi ganhando cada vez mais espaço. A ideia é influenciar os rivais a pontos deles desperdiçarem as cobranças.

Dibu Martínez se notabilizou pelo seu estilo controverso em disputas por pênaltis também em 2021, durante a disputa da Copa América no Brasil, vencida pela Argentina. Na semifinal entre Argentina e Colômbia, Dibu chamou a atenção quando provocou o zagueiro Yerry Mina até instantes antes da cobrança.

Fifa estuda mudar regra em disputa de pênaltis por causa de Martínez