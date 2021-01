#coronavírus A vacina da Moderna protege contra novas variantes do coronavírus, diz a empresa

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2021

Segundo a farmacêutica, o regime de duas doses é suficiente para conferir proteção contra a doença. (Foto: Reprodução)

A farmacêutica Moderna disse nesta segunda-feira (25) que sua vacina para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, produziu anticorpos neutralizantes contra novas variantes da doença encontradas no Reino Unido e na África do Sul.

Um regime de duas doses da vacina Moderna deve proteger contra as cepas emergentes detectadas até o momento, disse a empresa. No entanto, como precaução, o laboratório vai começar a testar se uma injeção de reforço melhora as respostas imunológicas.

Essas novas cepas se espalham mais facilmente de pessoa para pessoa, e há indícios de que a variante do Reino Unido é mais mortal do que as formas anteriores do vírus.

A Moderna disse que sua vacina induziu a produção de anticorpos contra a cepa identificada pela primeira vez no Reino Unido, conhecida como B.1.1.7, em níveis comparáveis às variantes anteriores. Por outro lado, os anticorpos diminuíram seis vezes contra a cepa identificada pela primeira vez na África do Sul, conhecida como B.1.351, segundo o “The Wall Street Jorunal”.

O estudo, realizado em colaboração com o sistema de saúde britânico (NHS) e submetido para publicação em revista acadêmica, usou amostras de sangue de oito pessoas que receberam duas doses da vacina e dois macacos que também haviam sido vacinados.

A empresa também está desenvolvendo uma nova versão da vacina que visa mais especificamente as mutações na variante sul-africana.

Tecnologia mRNA

A vacina da Moderna, assim como a da Pfizer/BioNTech, é baseada em uma versão sintética do material genético do novo coronavírus, o RNA mensageiro (ácido ribonucléico mensageiro), também chamado de mRNA. O objetivo é estimular as células de um indivíduo a produzir muitas cópias de um fragmento do vírus. Esse fragmento estimula o sistema imunológico e permite que o corpo ataque o Sars-CoV-2 em caso de contato real, depois da imunização.

A Moderna integra a Covax Facility, iniciativa global liderada pela OMS dedicada ao aceleramento do desenvolvimento de vacinas e à universalização de imunizantes contra a Covid-19. O Brasil não possui um memorando de intenções para a aquisição de doses da companhia, mas, por integrar a coalizão internacional, é elegível para receber unidades da vacina. Na previsão do Ministério da Saúde, o País deve receber 42,5 milhões de doses.

