17 de junho de 2020

Uma vacina experimental para a Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus, desenvolvida em parceria entre a empresa norte-americana PDS e a brasileira Farmacore, passará por testes clínicos no Brasil com recursos financiados pelo governo federal via Ministério da Ciência e Tecnologia, informou a PDS em comunicado nesta quarta-feira (17).

A vacina Versamune-CoV-2FC combina uma proteína SARS-CoV-2, desenvolvida pela Farmacore, com a nanotecnologia da plataforma Versamune, da PDS Biotech, disse a companhia.

As empresas planejam utilizar centros de pesquisa nos Estados Unidos e no Brasil para acelerar os ensaios pré-clínicos e clínicos da Versamune-CoV-2FC.

“Estamos entusiasmados para expandir nossa colaboração contínua com a Farmacore, que oferece uma oportunidade para avançar rapidamente no desenvolvimento de uma nova vacina para a Covid-19 rumo a testes clínicos de fase 1 no Brasil”, disse o presidente-executivo da PDS Biotech, Frank Bedu-Addo, em comunicado.

“Acreditamos que o emparelhamento da tecnologia Versamune de ativação de células T, da PDS Biotech, com a proteína SARS-CoV-2 recombinante, da Farmacore, nos permitirá avaliar rapidamente a eficácia da Versamune-CoV-2FC para reduzir potencialmente a propagação contínua de infecções por Covid-19”, acrescentou.

A Farmacore manterá os direitos de comercialização na América Latina, ao passo que as receitas das vendas na região serão compartilhadas entre as duas empresas, de acordo com o comunicado.

Financiamentos adicionais para o desenvolvimento da vacina estão em discussão com outras agências governamentais e não governamentais. O valor do financiamento realizado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia não foi informado.

Instituto Butantan

O contrato anunciado na semana passada pelo governo de São Paulo para a produção de eventuais vacinas para o coronavírus prevê que o medicamento será uma sociedade entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac Biotech, mas ainda há uma série de fatores, além da comprovação da vacina, para serem considerados antes da possível produção do medicamento em São Paulo.

O contrato, anunciado pelo governador João Doria (PSDB) na última quinta-feira (11), data em que o Estado ultrapassou a marca de 10 mil mortes, está sob sigilo, uma situação que Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, disse ser de praxe por envolver questões relacionadas ao desenvolvimento do medicamento.

Segundo Covas, o acordo não envolve cifras monetárias, uma vez que o compromisso é que o Butantan faça o estudo clínico da vacina, que tem o nome provisório de Coronavac. O presidente do instituto estima, baseado em outros estudos clínicos já feitos pela entidade, que o investimento necessário seja da ordem de R$ 85 milhões.

“O acordo inicial é de que o Butantan seja responsável pela produção de vacinas, mas é lógico que isso não está contratado ainda”, disse Covas. “Você não vai contratar uma coisa que ainda está em desenvolvimento. O acordo tem SES (Secretarias da Saúde), tem fases. Se essa fase for bem sucedida, vou para a próxima fase. São SES que envolvem essa parceria”, afirmou.

