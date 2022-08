Porto Alegre AACD em Porto Alegre comemora 22 anos com jantar beneficente

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2022

Após dois anos, evento retorna para prestigiar as vitórias da AACD em meio às adversidades impostas pela pandemia. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A unidade da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) em Porto Alegre comemora 22 anos de história e, para celebrar essa data, promove um jantar beneficente especial, a ser realizado em 15 de setembro, às 19h30, na Sociedade Libanesa de Porto Alegre (Rua Barão do Rio Grande, nº 10 – Boa Vista).

Os convites já estão à venda na sede da Instituição (Rua Prof. Cristiano Fischer, 1510 – Jardim do Salso), pelo e-mail recursosrs@aacd.org.br ou pelo telefone (51) 3382-2222. O valor é R$ 200 e todo recurso arrecadado com as vendas será revertido aos atendimentos a pessoas com deficiência física realizados na AACD.

O jantar beneficente é um evento tradicional da AACD Porto Alegre, que conta com a participação de chefs, cerimonialistas e parceiros solidários à causa da instituição. Por conta da pandemia de Covid-19, não foi realizado nos anos de 2020 e 2021 – por isso essa edição torna-se tão especial.

“Será um reconhecimento não só da longevidade da AACD, mas da sua determinação em garantir mobilidade, visibilidade e inclusão para inúmeras pessoas, apesar das adversidades impostas pela pandemia”, afirma Cleo Danilo Jaques, diretor administrativo das unidades da AACD.

A unidade da AACD em Porto Alegre foi fundada em 10 de agosto de 2000, por meio dos recursos arrecadados na segunda edição da campanha Teleton.

