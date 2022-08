Porto Alegre Asilo Padre Cacique precisa de doações de alimentos não perecíveis

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2022

Temperaturas mais baixas acabam impactando no consumo de determinados tipos de alimentos pelos moradores. Foto: Marcelo Matusiak Foto: Marcelo Matusiak

O inverno é tradicionalmente o período em que a alimentação dos vovós e vovôs do Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre, é alterada por conta do frio. Para aquecer os moradores e mantê-los saudáveis, a casa investe em sopas e alimentos aquecidos. O presidente da entidade, Edson Brozoza, reforça a importância da participação da sociedade, que sempre colabora com doações.

Os alimentos não perecíveis com maior necessidade neste momento são: achocolatado diet, adoçante líquido, ameixa seca, amido de milho, aveia, azeite de oliva, bolacha salgada, café, café solúvel, caldo de galinha e de carne, catchup, compotas de doce em calda, creme de leite, ervilha, extrato de tomate, farinha láctea, geleia zero e normal, goiabada, leite condensado zero e normal, leite Integral e zero lactose, margarina sem sal, milho em conserva, molho de alho e de pimenta, molho de tomate, mostarda, Mucilon, sardinha e suco em pó. A relação completa com as necessidades da casa pode ser conferida neste link.

O Asilo Padre Cacique também recebe doações através de Pix. A chave é o CNPJ do Asilo: 92.978.139/0001-22. Há, ainda, outras possibilidades para doações financeiras com segurança. As informações sobre como doar podem ser conferidas no site www.asilopadrecacique.com.br/ajuda.

