Porto Alegre Abastecimento de água deve estar normalizado em todas as regiões de Porto Alegre nesta segunda-feira, garante a prefeitura

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Melo também anunciou plano de migração do cabeamento elétrico para espaços subterrâneos. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O abastecimento de água deve ser normalizado em todas as regiões de Porto Alegre até esta segunda-feira (22), exceto por situações pontuais e desde que não ocorram novas quedas de energia. A previsão é do prefeito Sebastião Melo, ao apresentar um balanço de ações da administração municipal para minimizar os impactos do temporal da última terça (16).

Segundo ele, todas as estações do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) já funcionam normalmente, após uma semana em que cinco das seis unidades de tratamento ficaram paralisadas devido ao apagão e o mesmo ocorreu com 73 das 87 responsáveis pelo bombeamento. A situação deixou milhares de endereços residenciais ou comerciais com torneiras secas.

Ao longo desse período, a prefeitura utilizou 32 caminhões-pipa, que distribuíram 1,5 milhão de litros de água. Doações de “bombonas” reforçaram a mobilização com outros 97 mil litros em comunidades onde os veículos não obtiveram acesso.

“Agradecemos a todos os voluntários, parceiros e servidores em geral que têm nos ajudado nesta soma de esforços”, discursou o prefeito na tarde desse domingo (21).

Sem detalhar cronograma e outros aspectos, o prefeito frisou que determinará ao Dmae o desenvolvimento de alternativas para reduzir a dependência da empresa de energia.

Também aproveitou para anunciar uma estratégia de impacto para evitar a repetição de apagões causados por fatores como ventos e quedas de árvores: a realocação do sistema de fios e cabos elétricos a céu aberto (suspensos por postes) para espaços subterrâneos da cidade. A medida já é adotada por diversas metrópoles brasileiras e de outros países.

Tom conciliatório

Melo também comentou, em tom conciliatório, os protestos realizados por moradores de diversos bairros da capital gaúcha por meio do bloqueio de ruas com galhos e outros objetos, inclusive ateando fogo ao material:

“Reconhecemos a legitimidade de todas as manifestações e nos solidarizamos com a dor das pessoas que têm passado por momentos muito difíceis nestes dias. Estamos unidos e trabalhando juntos em uma corrente de solidariedade para retomar a normalidade”.

Reunião em Brasília

O prefeito se reunirá em Brasília com a direção da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na próxima quinta-feira (25). Na pauta, o ofício encaminhado no fim da semana passada para que o órgão regular realize em caráter de urgência uma fiscalização dos serviços prestados pela concessionária CEEE Equatorial, que atende Porto Alegre.

Dentre os problemas apontados estão a dificuldade de comunicação com a empresa e falhas no fornecimento de energia a serviços essenciais.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/abastecimento-de-agua-deve-estar-normalizado-em-todas-as-regioes-de-porto-alegre-nesta-segunda-feira-garante-a-prefeitura/

Abastecimento de água deve estar normalizado em todas as regiões de Porto Alegre nesta segunda-feira, garante a prefeitura

2024-01-21