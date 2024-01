Porto Alegre Começa nesta segunda-feira em Porto Alegre o 9º Fórum Social Mundial da População Idosa

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Programação abrange cinco dias de palestras, debates e outras atividades. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir desta segunda-feira (22), Porto Alegre sedia a 9ª edição do Fórum Social Mundial da População Idosa (FSMPI). São cinco dias de palestras e debates na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e em outros locais do Centro Histórico.

Na pauta, assuntos como envelhecimento ativo e saudável, cidade amiga do idoso, Rede Nacional de Proteção e Violência contra a Pessoa Idosa (Renadi), além de cultura, educação, esportes, mobilidade, segurança e inclusão digital no segmento formado por indivíduos a partir dos 60 anos. Outro destaque é a chamada “Economia Prateada” (expressão alusiva aos cabelos brancos).

As atividades terão a participação presencial ou on-line de representantes de organismos locais e internacionais, incluindo a Organização das Nações Unidas (ONU), Organização Mundial de Saúde (OMS) e Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), dentre outros.

O evento é organizado pelo Instituto Amigos do Fórum Social Mundial Porto Alegre e Sindicato Nacional dos Aposentados, e conta com os apoios de uma série de instituições.

Na lista estão o governo gaúcho, prefeitura da Capital, Câmara de Vereadores, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas do Estado, Conselho Estadual do Idoso, entidades como Lions Clubs e Instituto Federal Rio Grandense empresas com a Faculdade Factum.

A ficha de inscrição está disponível no site forumsocialmundial.com.br, assim como a programação completa. Quem não puder comparecer terá acesso gratuito à transmissão ao vivo do evento na TV, rádio, site, redes sociais e canal do Parlamento gaúcho no YouTube – o endereço virtual é al.rs.gov.br.

Programação

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-sedia-na-proxima-semana-o-9o-forum-social-mundial-da-populacao-idosa/

Começa nesta segunda-feira em Porto Alegre o 9º Fórum Social Mundial da População Idosa

2024-01-21